Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Yunanistan Lasithi'nin 20,1 kilometre, Datça'nın ise 203,79 kilometre açıklarında saat 07.13'te 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz’de Muğla ili Datça ilçesinde 5,3 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Akdeniz’de Muğla ili Datça ilçesi açıklarında saat 07.13’te 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.
Geçmiş olsun Muğla.
Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz. https://t.co/ey08UUh5gI
Geçmiş olsun Muğla.