Akdeniz’de korku dolu anlar: Her yerden görüldüler

Meteoroloji, Doğu Akdeniz için hafta sonu yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. İskenderun’da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı.

Akşam saatlerinden itibaren de Hatay genelinde yağışlı hava kendini hissettirdi. İskenderun Körfezi açıklarında çok sayıda hortum oluştu. Oluşan hortumlar, gemiciler tarafından denizden görüntülendi. Çok sayıdaki hortum, görüntüsüyle ürküttü.