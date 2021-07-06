Akdeniz'de yaşayan insanlara sözüm var

Akdeniz Belediye Meclisi, Temmuz ayı birinci birleşim, birinci oturumunu Mustafa Gültak Başkanlığı’nda gerçekleştirdi. Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından toplantı, bir önceki birleşim tutanak özetinin kabulüyle sürdü. Toplantıda; Gençlik, Spor ve Sağlık Komisyonu üyeliğinden istifa eden Arif Yücel’in yerine, yasa gereği kalan süreyi tamamlamak üzere, AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Türkmen seçildi. Mecliste; belediye tüzel kişiliğine ait Akdeniz İmar, İnşaat, Kültür, Orman Ürünleri, Tarım, Turizm, Ticaret Anonim Şirketi’nin 100 bin TL olan sermayesinin, 10 milyon TL’ye kadar çıkarılması konusunda Başkan Gültak’a yetki verilmesi ile ilgili teklif komisyonlara havale edildi.

Mersin’de; 11 Eylül–2 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 19’uncu Mersin Uluslararası Müzik Festivali’ne Akdeniz Belediyesi’nce yapılacak maddi desteğin belirlenmesi ile ilgili teklif ile 7-12 Kasım 2021 tarihlerinde Yenişehir Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek 14’üncü Uluslararası Turunçgil Kongresi’ne, belediye tarafından yapılacak maddi desteğin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonlara havale edildi. Meclis’te; Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Kadın ve Aile Danışma Merkezi Yönetmeliği ile ilgili teklif de görüşülerek komisyonlara havalesi yapıldı. Meclise sunulan Pamukluk Barajı ile ilgili verilen önerge de yine ilgili komisyonlara sevk edildi.

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Gültak; "Sorunları halının altına süpürmeyelim"

Daha sonra söz alan Başkan Mustafa Gültak, Mersin'in ve Akdeniz'in en önemli sorunun imar sorunu olduğuna işaret ederek yerinde kentsel dönüşüm ile ilgili gelen eleştirilere "Eğer siz Akdeniz'de yaşayan kardeşlerimizin huzurunu ve refahını düşünüyorsanız, eğer dünyayı seviyorsanız, çevreci olduğunuzu iddia ediyorsanız gelin Akdeniz'in imar konusunu bu mecliste hep beraber el ele çözelim. Eğer yerinde kentsel dönüşüm, insanların da razı olduğu, gönüllerinin alındığı, bir projenin dışında başka bir proje ile bunu hayata geçirebileceğimize dair bir iddiamız varsa gelin bu mecliste bunları tartışalım. Halının altına süpürmeyelim. 20-25 yıldır süpürülmüş; yeter. Eğer siz daha yeşil; çocukların cıvıl cıvıl oynayacağı bir Akdeniz istiyorsanız, modern ortamlarda, ibadethaneleri, kültür evleri, donatı alanlarıyla modern bir yaşantıyı siz bu insanlara layık görüyorsanız gelin. Deprem kuşağında görünmesek dahi yarın bir gün afet olsa en ufak bir sallanmada Akdeniz'in yarısı gider. Burada çocuklar, anneler, babalar, dedeler, neneler ölür. Bunu unutmayın" diye konuştu.

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"Barış Mahallesi'nde yüzde 81 memnuniyet var"

Barış Mahallesi'nde tapu devirleri başladığını da hatırlatan Başkan Gültak, "Barış Mahallesi'nde yüzde 81 memnuniyet var. Çay Mahallesi'nde tek tek evlere konuk oluyoruz. Orada da hiçbir itiraz yok. Herkes evinin maliyetinin çıkmasını istiyor. Hiç sıkıntı yok. 1. etap bitti; 2. etaptayız. Orada da vatandaşlarımızla oturacağız. Gelin siz de buna ortak olun. Gerçekten bu şehrin kurtuluşu yerinde kentsel dönüşümdür. Tekrar altını çiziyorum; insanların paşa gönlü olana kadar. Direterek, zoraki, kanun zoruyla değil. Onların da mağdur olmayacağı lüks, konforlu bir ilçe elde edelim. Bence şehrin en büyük sorunu budur" ifadelerini kullandı.

"Çok şükür insanlık dramını da çözüyoruz"

Başkan Gültak, "Keşke hem insanların, hem hayvanların, hem de doğanın önemsendiği bir Akdeniz olabilsek. Ben hayal ediyorum. Bu olacak merak etmeyin. Benim sözüm var o insanlara. Her şeye rağmen olacak. Kim ne kadar direnirse de bunu gerçekleştireceğim. Sözüm olsun ki Kürt kardeşlerime, sözüm olsun ki Arap kardeşlerime, sözüm olsun ki Yörük kardeşlerime, Akdeniz göç veren değil göç alan bir ilçe olacaktır. İnsanca yaşanılan, barışın ve kardeşliğin olduğu bir ilçe olacak. Her şeye rağmen. Ben adayken tüm mitinglerimde; 'Akdeniz'de insanlık dramı yaşanıyor. Bu insanlık dramını çözmeye geliyorum' dedim. Ben Akdeniz'in sadece alt yapısını, üst yapısını, kaldırımını, sokağını çözeceğim demedim. Bunlar zaten görevimiz. İnsanlık dramını çözmeye geliyorum dedim. Çok şükür çözüyoruz" dedi.

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"İnsanların çıkarları noktasında insanca yaşamalarını sağlayalım"

Başkan Gültak; tüm meclis üyelerine çağrıda bulunarak sözlerini noktaladı: "Gelin elinizi vicdanlarınıza koyun. Bu akşam yastığa başınızı koyduğunuzda bunları bir düşünün. Bu şehrin konforunu düşünün. İlçemizde yaşayan insanların çıkarları noktasında insanca yaşamalarını sağlayalım. Bizler Yenişehir'de güzel evlerde oturuyoruz. Güzel parklarda çocuklarımızı, torunlarımızı oynatıyoruz. Biz tutuyoruz Akdeniz'in haklarını savunuyoruz. Ne güzel. Tok açın halinden ne anlar? O yüzden gelin bu işleri hep birlikte çözelim."