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İSTANBUL

Akıl hastası adam polisi bezdirdi: Keserle direndi

İstanbul Ulus'ta akıl hastası bir adam polislere zor anlar yaşattı. Evinden çıkmamak için direnen adam keserle polisin işini zorlaştırdı. İkna çabalarına yanıt vermeyen şahıs, ailesinin isteği üzerine kalkanlarla eve girerek biber gazı sıkan polis ekipleri tarafından güçlükle dışarıya çıkartıldı.

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Haber Merkezi İHA
Akıl hastası adam polisi bezdirdi: Keserle direndi
Akıl hastası adam polisi bezdirdi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beşiktaş Ulus’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir tedavi gören akıl hastası 51 yaşındaki Muammer T., ailesinin isteği üzerine Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürülmek istendi, olay yerine gelen sağlık ekipleri kapıyı çaldıklarında Muammer T. saldırganlar tavırlar sergilemeye başladı.

İKNA ÇABALARINA YANIT VERMEDİ

Şahıs ardından eline keser alarak kendini eve kilitledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Ancak şahıs elinde keserle evin içerisinde bekleyerek ikna çabalarına yanıt vermedi.

POLİS SAATLERCE UĞRAŞTI
Keserle direnen şahsı polis kalkanlarla eve girip aldı
Bunun üzerine Beşiktaş polisi, şahsın dikkatini çekmek için önce levye ve copla evin ön camını kırdı. Ardından kask takan ekipler, kalkanların yardımıyla içeriye girmeye çalıştı. Şahsın keserle saldırı pozisyonunda olması üzerine polis ekipleri, şahsın direncini kırmak için içeriye bir miktar biber gazı sıktı. Kapının arkasına ev eşyalarını dayayarak barikat kuran şahıs, polis ekipleri tarafından zarar verilmeden içeriden alındı. Elindeki keser alınan şahıs, etrafa zarar vermemesi için polis ekipleri tarafından kelepçelenerek evden çıkartıldı.

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