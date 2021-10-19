Tektekçiler kalpazan çetesine götürdü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para süren 2 ayrı şebekeye operasyon düzenledi. Şebekenin sahte para bastığı matbaaya ve depolara yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 kalpazan gözaltına alındı. Mali Şube ekiplerini operasyona götüren olaylar Esenyurt ve Fatih ilçelerinde başladı.
Gelen sahte para ihbarlarını inceleyen polis, ATM civarında bekleyen ve yaşlılara yardım bahanesiyle sahte paraları gerçekleriyle değiştiren “tektekçilere” ulaştı. Takip sonucu yakalanan tektekçiler sahte paraları 2 ayrı şebekeden aldıklarını itiraf etti. Polis 2 kalpazan şebekesinin sahte para bastığı matbaa ve paraların gizlendiği depolara baskın düzenledi. Fatih’teki baskında şebeke liderlerinden K.A.’nın adresinde piyasaya sürülecek 200 bin TL ve 13 bin dolar sahte para, ikinci şebekenin lideri M.A.’nın (40) deposunda ise
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3 milyon 225 bin TL ve 725 bin dolar sahte para ele geçirildi. Kalpazanlarla bağlantılı 4 şüpheli de operasyonun devamında gözaltına alındı.