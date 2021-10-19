Tektekçiler kalpazan çetesine götürdü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para süren 2 ayrı şebekeye operasyon düzenledi. Şebekenin sahte para bastığı matbaaya ve depolara yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 kalpazan gözaltına alındı. Mali Şube ekiplerini operasyona götüren olaylar Esenyurt ve Fatih ilçelerinde başladı.

FOTOĞRAF 15 Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bastıkları ve yurt dışından çeşitli yollarla temin ettikleri sahte parayı sosyal medya üzerinden piyasaya sürdükleri, ruhsatsız silah ve sahte tarihi eser ticareti yaptıkları belirlenen suç örgütünü 1 yıl süren teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen \"Benjamin\" operasyonu kapsamında, 116 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 130 bin lira, 33 bin 860 dolar, 25 bin 750 avro, 13 ruhsatsız silah, 1 uzun namlulu tüfek ve tarihi eser görünümü verilmiş sikkeler ele geçirildi, sahte para yapımında kullanılan çok sayıda alete el konuldu. Zanlıların, bastıkları sahte paraları komisyon karşılığında sosyal medyadan kendileriyle iletişim kuran kişilere sattıkları, bu yolla piyasaya yaklaşık 5 milyon lira değerinde sahte döviz ve Türk lirası sürüldüğü tespit edildi. Suç örgütü üyelerinin bazılarının terör örgütü PKK üyesi olmak ve propaganda yapmak suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, diğer zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi. Bir yıl boyunca adım adım takip edildiler: 5 milyon liralık sahte para ve dövizi piyasaya sürmüşler Ankara merkezli 20 ilde yüzlerce polisin katılımıyla düzenlenen 'Benjamin' isimli sahte para operasyonunda 'Azat' kod adlı örgüt lideri Ensari V.'nin de aralarında bulunduğu 96 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün piyasaya yaklaşık 5 milyon lira sahte para sürdüğü tespit edildi. Polisin takibine takılmamak için şifreli dil kullanan örgüt üyelerinin dolara 'Benjamin' dediği, Türk Lirası için de 'halı', 'kumaş' ve 'çanta' gibi isimler kullandığı saptandı.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

2 ŞEBEKEYE GÖTÜRDÜLER

Gelen sahte para ihbarlarını inceleyen polis, ATM civarında bekleyen ve yaşlılara yardım bahanesiyle sahte paraları gerçekleriyle değiştiren “tektekçilere” ulaştı. Takip sonucu yakalanan tektekçiler sahte paraları 2 ayrı şebekeden aldıklarını itiraf etti. Polis 2 kalpazan şebekesinin sahte para bastığı matbaa ve paraların gizlendiği depolara baskın düzenledi. Fatih’teki baskında şebeke liderlerinden K.A.’nın adresinde piyasaya sürülecek 200 bin TL ve 13 bin dolar sahte para, ikinci şebekenin lideri M.A.’nın (40) deposunda ise

REKLAM

3 milyon 225 bin TL ve 725 bin dolar sahte para ele geçirildi. Kalpazanlarla bağlantılı 4 şüpheli de operasyonun devamında gözaltına alındı.