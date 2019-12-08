Akıl hocası Derviş mi?

CHP sözcüsü Faik Öztrak’ın son dönemde Türkiye ekonomisi aleyhine yaptığı açıklamalar, yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kulislerde, “Türkiye’de ağır ekonomik kriz var” algısı oluşturarak manipülasyon yapan Öztrak’ın, kimlerle bağlantısının olduğu, sufleyi kimden aldığı tartışılıyor. En son IMF ile yaptığı gizli görüşmesi deşifre olan CHP’li Öztrak’ın, IMF’yi Türk siyasetine hakim hale getirme projesinin baş aktörü Kemal Derviş’le yakın zamanda bir görüşme yapıp yapmadığı merak ediliyor. ABD merkezli güçlerin CHP’deki temsilcisi olduğu konuşulan Öztrak, 2001’deki büyük ekonomik krizde de küresel baronların yanında yer almıştı.

Kemal Derviş

DERVİŞ’İN HAZİNE MÜSTEŞARI

2001 yılında dolar hızla değer kazanmaya başladı, birçok işyeri kapandı, milyonlarca kişi işsiz kaldı. Türkiye yüzde 5.7 ile tarihi bir küçülme yaşadı. Krizin hemen ardından Dünya Bankası’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Kemal Derviş Türkiye’ye gönderildi. 3 Mart 2001’de büyük yetkilerle Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı yapıldı. ABD’den cebinde hazır yasaları ve 15 milyar dolar ek krediyle gelen Derviş, Öztrak’ı da Hazine Müsteşarı olarak atamıştı. O dönem IMF’nin isteği ile sözde reformları topluma dayatan Öztrak, Türkiye’nin zor dönemden geçtiği günlerde vergilere yüksek zam ve önlenemeyen enflasyonla halkı bezdiren isimlerin başında geldi.