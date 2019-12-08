Gündem Akıl hocası Derviş mi?
POLİTİKA

Akıl hocası Derviş mi?

Kemal Derviş’in Hazine Müsteşarı yaptığı CHP’li Faik Öztrak, son günlerde sözde ekonomik analizler ve kriz şakşakçılığıyla algı operasyonuna kalkışıyor. Öztrak’ın sufleyi kimden aldığı, 2001 krizinin baş aktörü Derviş’le yakın zamanda görüşüp görüşmediği merak ediliyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Faik Öztrak
Faik Öztrak

CHP sözcüsü Faik Öztrak’ın son dönemde Türkiye ekonomisi aleyhine yaptığı açıklamalar, yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kulislerde, “Türkiye’de ağır ekonomik kriz var” algısı oluşturarak manipülasyon yapan Öztrak’ın, kimlerle bağlantısının olduğu, sufleyi kimden aldığı tartışılıyor. En son IMF ile yaptığı gizli görüşmesi deşifre olan CHP’li Öztrak’ın, IMF’yi Türk siyasetine hakim hale getirme projesinin baş aktörü Kemal Derviş’le yakın zamanda bir görüşme yapıp yapmadığı merak ediliyor. ABD merkezli güçlerin CHP’deki temsilcisi olduğu konuşulan Öztrak, 2001’deki büyük ekonomik krizde de küresel baronların yanında yer almıştı.

Kemal Derviş

DERVİŞ’İN HAZİNE MÜSTEŞARI

  • 2001 yılında dolar hızla değer kazanmaya başladı, birçok işyeri kapandı, milyonlarca kişi işsiz kaldı. Türkiye yüzde 5.7 ile tarihi bir küçülme yaşadı. Krizin hemen ardından Dünya Bankası’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Kemal Derviş Türkiye’ye gönderildi. 3 Mart 2001’de büyük yetkilerle Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı yapıldı. ABD’den cebinde hazır yasaları ve 15 milyar dolar ek krediyle gelen Derviş, Öztrak’ı da Hazine Müsteşarı olarak atamıştı. O dönem IMF’nin isteği ile sözde reformları topluma dayatan Öztrak, Türkiye’nin zor dönemden geçtiği günlerde vergilere yüksek zam ve önlenemeyen enflasyonla halkı bezdiren isimlerin başında geldi.

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