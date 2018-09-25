Akıllı bombada bağımlılık bitiyor

Türkiye, kısa süre öncesine kadar savaş uçaklarının akıllı mühimmatlarında dışa bağımlıydı. ABD, hedefi tam isabet vurmayı sağlayan akıllı mühimmat JDAM’ları uzun süre Türkiye’ye tanesi 75 bin dolardan sattı. Türkiye, kendi akıllı mühimmat teknolojisini geliştirdi. MKEK mühimmatlarına takılan milli Hassas Güdüm Kiti (HGK) ve Lazer Güdüm Kiti (LGK) geliştirme süreçlerini engellemek için türlü yollar denendi.

FİYAT DÜŞTÜ AMA PROJE SÜRDÜ

ABD, JDAM’ların fiyatını 35 bin dolara kadar düşürdü, ancak geçmişte olduğu gibi projeleri rafa kaldırmayı başaramadı. İlk günlerde daha pahalı olsa da milli mühimmat üretimi sürdü. Bu kararlılığın önemi ise bugün ortaya çıktı. ABD, daha önce 1 yıl içerisinde peyderpey teslim ettiği siparişleri, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığı ve Suriye’de izlediği aktif politikalar sebebiyle 3 yıla kadar uzatmaya başladı.

YÜZDE 100 YERLİYE DOĞRU

Akıllı hale getirilen milli bombalar, seri üretime de geçilmesiyle birlikte makul fiyatlara ulaştı. Bugün itibariyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda savaş uçaklarının kullanması için raflarda bekleyen bombaların yüzde 80’i yerli mühimmattan oluşuyor. Amerikan JDAM mühimmat stoğu ise yüzde 20’lere kadar geriledi. JDAM ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmak üzere de HGK’nın geliştirilmesine ilişkin çalışmalar neredeyse tamamlandı.

JDAM'A GEREK KALMAYACAK

Önümüzdeki süreçte envantere katılacak olan HGK'nın geliştirilen yeni versiyonu HGK-3 ile birlikte JDAM’e gerek kalmayacak. Artık Amerika’dan mühimmat sipariş etmeyen Türkiye, yeni versiyon HGK-3 ile birlikte yerli mühimmatlarda JDAM’da yakaladığı bütün kabiliyete erişecek. Halen JDAM mühimmatı, dik atım ihtiyaçları için stokta tutulsa da HGK-3 da dik atımlarda hedefi tam isabet vuracak.

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