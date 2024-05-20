Akıncı İHA İran'daki görevinden başarıyla döndükten sonra gökyüzünde ay yıldız rotası çizdi

Anadolu Ajansı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetleri için Türkiye tarafından görevlendirilen Akıncı İHA'nın çalışmalarından anlık görüntüler paylaştı. Söz konusu paylaşım sosyal medya platformu X'te iki milyonu aşkın kişi tarafından canlı izlendi. Öte yandan FlightRadar24 uygulaması üzerinden yaklaşık 200 bin kişi de Akıncı'yı takip etti.