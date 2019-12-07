Akıncı TİHA gökyüzünde

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk uçuş testini yaptı. Baykar’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Bayraktar AKINCI’nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı’nda icra edilen taksi ve koşu testlerinin tamamlanmasıyla birlikte Bayraktar Akıncı TİHA ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Sorunsuz tamamlanan tam otomatik taksi ve saat 15.19’daki kalkışın ardından 16 dakika havada kalan Bayraktar Akıncı seyir halinde gerçekleştirilen testlerin tamamlanmasını takiben ilk tam otomatik inişini de başarıyla icra etti. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, uçuş görüntülerini sosyal medya hesabından, “TİHA-Tutku, İnanç, Hayal, Azim. Bayraktar Akıncı TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu” notuyla paylaştı.

EKONOMİ AKINCI TİHA gökyüzüyle buluştu