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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Akıncı’ya karşı ‘Çankaya’ satrancı

Türkiye’nin 100 yıllık tarihine tanıklık eden Çankaya Köşkü, 15 Temmuz’un da kritik adreslerinin başında geldi. 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlere karşı Çankaya Köşkü adeta bir harekat merkezi işlevi gördü.

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Fazlı Şahan Yeni Şafak
​Akıncı’ya karşı ‘Çankaya’ satrancı
Akıncı’ya karşı ‘Çankaya’ satrancı

Boğaz Köprüsü’nün kapatılması, jetlerin başkent üzerindeki ilk sortileri sonrasında askeri hareketliliğe ‘FETÖ’cü kalkışma’ teşhisini koyan hükümet kanadı, darbeyi bastırmak için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı sokağa çıkmaya çağırırken Başbakanı Binali Yıldırım da Başbakanlık Müşteşarı Fuat Oktay başta olmak üzere bakanları Çankaya Köşkü’ne çağırdı. İlerleyen dakikalarda AK Parti kurmayları, birçok milletvekili de soluğu Çankaya Köşkü’nde aldı. İlk iş olarak Çankaya Köşkü’nde bir kriz masası oluşturuldu. Darbe girişiminin gerçekleştiği saatlerde Çankaya Köşkü’nün üzerinde de helikopterler uçmaya başladı. Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, saat 22.00 sularında olağanüstü acil duruma geçilmesi talimatı verdi. Çankaya Köşkü’nde bulunan dönemin Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, TBMM Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Milletvekili Emrullah İşler'in bulunduğu heyete, 00.13’te Çankaya Köşkü’ne gelen TBBM Başkanı İsmail Kahraman’ın katılımıyla önemli kararlar alındı.

‘Muhafız alayına kim gelirse vurun!’

  • Çankaya Köşkü’nün o gece tüm giriş ve çıkışları kapatıldı. Koordinasyon Merkezinin bilgisi dışında kimsenin giriş ve çıkısına müsaade edilmedi. Muhafız Alayında Çankaya Köşkü tarafına her hangi bir girişimin yaşanmasına izin verilmedi, sızmaya karşı da ‘kim gelirse vur emri’ verildi.
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