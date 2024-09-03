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Akkuyu NGS'de yeni aşama: 3'üncü ünitesinde türbin tesisinin temeline beton döküldü

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), 3'üncü güç ünitesinde bulunan türbin tesisinin temeline beton dökme işlemi tamamlandı.

13:44 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 13:44 - 3/09/2024 Salı
AA
Akkuyu NGS
Akkuyu NGS

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, türbin çalışması sırasında oluşan ağır yüklere dayanabilen masif temelin, aynı zamanda bu yükleri eşit dağıtabilme özelliğine sahip olduğu belirtildi.


Açıklamada
, "Bu yapının inşası için 58,2 metreye 20,4 metre boyutlarında ve 5,3 metre yüksekliğinde betonarme bir çerçeve inşa edildi. Çerçeve, dişli bağlantılar kullanılarak birbirine bağlanan 8 ila 36 milimetre çapında yatay ve dikey yüksek mukavemetli çelik çubuklardan oluşuyor"
ifadeleri kullanıldı.

Temelin tamamının 307 ton armatür üzerine döşendiği aktarılan açıklamada,
"Beton döşeme tasarım mukavemetine ulaştıktan sonra, Akkuyu NGS mühendisleri türbin-jeneratör ünitesinin montajı için tam ölçekli çalışmalara başlayacak"
değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, şunları kaydetti:

"Sürekli betonlama yöntemini kullanarak karmaşık bir geometrik şekle sahip temel yapısına 2 bin 220 metreküp yüksek mukavemetli, kendiliğinden yerleşen beton döşendi. Tasarım mukavemetini kazanma süresi 56 gün olacaktır. Bu süre zarfında, masif temel yapısının kalitesini artırmak için çok önemli olan kontroller, termal ve nem bakımı gerçekleştirilecektir."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı düğmeye bastı: Akkuyu NGS tersine beyin göçüne katkı sağlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Türkiye'de nükleerde hedefin 2035'te 7,2, 2050'de ise 20 GW üretim olduğunu açıklamasının ardından gözler Akkuyu NGS'ye çevrildi. Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Cihad Terzioğlu, nükleer enerjinin ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) enerji arz güvenliğine önemli katkılar yapacağını söyledi. İlk ünitesinin tamamlanmasına yaklaşılan santralin enerji çeşitliliğinden, iklim değişikliğinin etkilerinin önlenmesine kadar pek çok alanda Türkiye'yi ileri taşıyacağını belirten Terzioğlu, “Başta Akkuyu NGS olmak üzere Türkiye'ye kurulacak nükleer santrallerle ekonomik ve teknolojik kazanımların yanı sıra tersine beyin göçüne de katkı sağlanacağını düşünüyorum” dedi.


#Akkuyu NGS
#Akkuyu Nükleer Güç Santrali
#Mersin
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