Akkuyu NGS'de yeni aşama: 3'üncü ünitesinde türbin tesisinin temeline beton döküldü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Türkiye'de nükleerde hedefin 2035'te 7,2, 2050'de ise 20 GW üretim olduğunu açıklamasının ardından gözler Akkuyu NGS'ye çevrildi. Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Cihad Terzioğlu, nükleer enerjinin ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) enerji arz güvenliğine önemli katkılar yapacağını söyledi. İlk ünitesinin tamamlanmasına yaklaşılan santralin enerji çeşitliliğinden, iklim değişikliğinin etkilerinin önlenmesine kadar pek çok alanda Türkiye'yi ileri taşıyacağını belirten Terzioğlu, “Başta Akkuyu NGS olmak üzere Türkiye'ye kurulacak nükleer santrallerle ekonomik ve teknolojik kazanımların yanı sıra tersine beyin göçüne de katkı sağlanacağını düşünüyorum” dedi.