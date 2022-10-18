Gündem Akkuyu Nükleer Güç Santralini heden alan DWyi Almanyadaki nükleer santraller rahatsız etmedi
İSTANBUL

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni heden alan DW'yi Almanya'daki nükleer santraller rahatsız etmedi

Türkiye karşıtlığıyla bilinen Alman Deutsche Welle, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni hedef aldı. Santralin doğaya ve insana zarar vereceğini iddia eden DW, aynı duyarlılığı Almanya'da bulunan nükleer santraller için göstermedi. Almanya'daki üç nükleer santralin faaliyetinin devam edeceğini duyuran DW, bu haberde insana ve doğaya verilen zarardan söz etmedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akkuyu Nükleer Güç Santralini heden alan DWyi Almanyadaki nükleer santraller rahatsız etmedi
DW'nin Almanya ve Türkiye’deki nükleer santrallere bakışı

Türkiye karşıtı haberleriyle sıkça gündeme gelen Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, Akkuyu Nükleer Santrali'ni hedef aldı. Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin doğaya ve insana zarar vereceğini iddia eden Deutsche Welle, "Çevrecilerden Akkuyu uyarısı: Doğaya ve insana zarar verecek" başlıklı bir habere imza attı.

ALMANYA'DAKİ SANTRALLERE SÖZ ETMEDİ

Akkuyu'nun doğaya ve insanlara zarar vereceğini iddia eden DW, aynı duyarlılığı Almanya'da bulunan nükleer santraller için göstermedi. Almanya'da yer alan üç nükleer santralin faaliyetinin devam etmesinin kararlaştırıldığını duyuran DW, bu haberde insana ve doğaya verilen zarardan söz etmedi.

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