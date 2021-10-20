Gündem Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Galataporttan AKMye kültür-sanat rotası
ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Galataport'tan AKM'ye kültür-sanat rotası

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN Türk kanalında katıldığı programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) inşasında sona gelindiğini belirten Bakan Ersoy, açılış tarihinin 29 Ekim olduğunu belirtti. Beyoğlu Kültür Yolu Projesi festivalinin de AKM'nin açılmasıyla start vereceğini söylen Bakan Ersoy, 17 gün devam edecek olan etkinliğe bini aşkın sanatçının katılacağını duyurdu. Ersoy, bu projeyle Galataport'tan AKM'ye uzanan bir kültür-sanat rotasının oluşacağını vurguladı. Bakan Ersoy ayrıca söz konusu rota üzerindeki tüm etkinliklerin görülebileceği bir uygulamayı da 22 Ekim itibarıyla açacaklarını duyurdu. Uygulama isteğe göre kullanıcılara uyarı mesajları da gönderecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AKM ne zaman açılıyor?
Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı televizyon programında salgın etkisinde geçen iki yılın ardından turizmdeki son durumu, hedefleri ve yeni projeleri anlattı.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AKM'de her şey hazır

Çok çok önemli bir proje çok heyecanlıyız. Kısa sürede gerçekleştirdik. Şu anda her şey hazır son rötuşları yapıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi çok büyük bir kompleks. Bütün İstanbul ekiplerimizin depoları var. Son teknoloji ile yapıldı sahne teknolojisi. Performansı artırmak istiyorsanız döner sahne sistemi olması gerekli. Oyun sırasında da sahneyi değiştirebiliyorsunuz. Burada daha hızlı olabilir etkinlik.

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24 saat yaşayan bir merkez olacak

  • Dış cephedeki görüntünün hepsi korundu. 96 bin metrekare kapalı alan var eskisinde yarısı kadar vardı. Burayı biz 24 saat yaşayan bir merkez haline getiriyoruz. Böyle özel bir yer böyle özel bir günde açılsın istedik. O akşam bizim için çok önemli. Sinan operası ile açıyoruz. Açılış için özel yazıldı. Konusu Mimar Sinan. 2 gün üst üste o çıkacak. Ertesi gün yine sanat severler için oyun tekrar sergilenecek.

Açılış tarihi 29 Ekim

İlk uygulaması 29 Ekim’de başlıyor. Beyoğlu Kültür Yolu projesi festivali ile başlatıyoruz. 17 gün sürecek ve binden fazla sanatçı katılacak. 60 ayrı noktada etkinlikler olacak.

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Aktivitelerin tamamı ücretsiz

Meydan etkinliklerimiz olacak. Galata Kulesi meydanında Gezi Parkı’nın meydanında buralarda bizim sanatçılarımız konserler verecek. Çok yoğunluk olmayacak, aktivitelerin hepsi ücretsiz. Kapasitenin geniş olduğu yerlerde ücretsiz.

Rotadaki etkinlikleri görebileceğiniz bir uygulama açıyoruz

  • Birçok bina var. Galataport da işin içinde Galata Kulesi de Atlas Sineması da Emek sineması da işin içinde. 22 Ekim itibarıyla bir uygulama açacağız. Beyoğlu Kültür Yolu rotasındaki tüm ekinlikleri görebileceksiniz. İsterseniz size uyarı mesajları da gelecek. Galataport'tan AKM'ye uzanan hat kültür-sanat rotası oluyor.

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Uluslararası etkinliklere şu an garanti veremiyoruz

Pandemi sebebiyle birçok uluslararası etkinliklere garanti veremiyoruz. İstanbul dünya markasıdır. İstanbul’da en küçük hedef global olmaktır. Bu bir iki aylık bir proje değildir, 3 yıllık bir projedir.

Taksim'deki AKM'nin ışıkları yakıldı
OYNAT 00:26
Taksim'deki AKM'nin ışıkları yakıldı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan ve son rötuşları yapılan Atatürk Kültür Merkezi'nin ışıkları bugün itibarıyla yakıldı.

  • AKM açılırken Beyoğlu Kültür Yolu projesini de başlatıyor. Kültür sanat pandemide çok etkilendi. İstanbul ile birlikte biz kültür sanata yoğunlaşacağız. Farkındalık yaratabileceğimiz en büyük hazinemiz. Beyoğlu Kültür Yolu’nun birkaç tane amacı olacak. Ağırlıklı olarak bizim sanatçılarımız konser verecek.

İnsanlar aslında pandemi ile yaşamayı öğrendiği için yönetilebilir bir hal alıyor. Uluslararası kültür sanat kurumları ile görüşme halindeyiz. Bir süre içinde tarihleri sabitlenecek. Her yıl hem ilkbahar hem de sonbahar olacak.

Kız Kulesi yeme içme değil ziyaret mekanı olacak

  • (Kız Kulesi) Nisan 2022’de açacağız. Orayı da yeme içme işleminden ayırıyoruz. Ziyaret bölgesi haline getiriyoruz. Kız Kulesi’ne çok değişik bir ruh katacağız. Sadece resmi olmaktan çıkacak videoları da olacak.

Şu anda Galata Kulesi Topkapı Sarayı kadar ziyaretçi alıyor. Demek ki doğrusunu yaparsanız... Etkinliklerle zenginleştirdiğimiz zaman çok daha değerlenecek. 4 katına çıktı ziyaretçi sayısı.

Erdoğan'ın İBB Başkanlığı yapmış olması en büyük şansımız

Bizim en büyük şansımız İstanbul konusunda sayın Cumhurbaşkanımızın bir dönem İstanbul başkanlığı yapması.

Turizm gelir hedefi 22 milyar dolar

  • Turizmde hedef 22 milyar dolar gelir. Dün 130 bin turist ülkeye giriş yaptı. Tanıtım kamunun değil, profesyonellerin işi. Pandemi döneminde en yoğun tanıtım yapan ülkeyiz. 80'den fazla ülkede dijital tanıtım yapıyoruz.
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