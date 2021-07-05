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ANKARA

Akman’ın annesi toprağa verildi

Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman’ın vefat eden annesi Havize Mukaddes Akman, Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akman’ın annesi toprağa verildi
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Havize Mukaddes Akman’ın cenazesi, Ankara Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman’ın annesi Havize Mukaddes Akman’ın cenazesi, Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Mukaddes Akman
Mukaddes Akman

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayata veda eden Havize Mukaddes Akman’ın cenaze töreninde Zahid Akman ve ailesi taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, RTÜK Başkan yardımcıları İbrahim Uslu ve Orhan Özdemir, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile Kanal 7 yöneticileri ve Akman ailesinin yakınları katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Havize Mukaddes Akman’ın cenazesi, Ankara Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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