Gündem AKOMdan 1987 kışı açıklaması
İSTANBUL

AKOM'dan '1987 kışı' açıklaması

AKOM kar yağışı için önlemlerini aldı. AKOM Meteoroloji Mühendisi Osman Çaylak, önümüzdeki yağışla benzetilen 1987 kışında mart ayındaki kar yağışına dair de açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi DHA
AKOMdan 1987 kışı açıklaması
Mart 1987 (Arşiv)

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü perşembe günü için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. AKOM da önlemlerini aldı.

AKOM koordinasyonunda İstanbul'un 4023 kilometrelik yol ağında çalışmalar bu sabahtan itibaren başladı.

Kar küreme araçları ve tuzlar yol kenarlarına yerleştirildi.

AKOM'dan alınan verilere göre, 2000 araç 9500 personel kar yağışı uyarılarının kapsadığı günler boyunca görev yapacak.

465 müdahale noktasında hazır bekletilen araçların yanı sıra 220 bin ton tuz ve 1290 ton solüsyon hazırda bekletiliyor.

"87 KADAR OLMASA DA 2. SIRAYA YERLEŞİR"

AKOM Meteoroloji Mühendisi Osman Çaylak "İstanbul'un uzun yıllar ortalamasına baktığımızda Mart'ta çok sık kar almaz. 1987 yılı özel bir yıldı. Şu anki beklenen durum mart ayı ortalamalarının üzerinde 87 kadar olmasa da ikinci sıraya yerleşir gibi gözüküyor. Çarşamba gece saatlerinden itibaren Sibirya soğukları hâkim olacak. Cumartesi pazar da yağış devam edecek gibi duruyor" dedi.

PERŞEMBE SABAHI KARA UYANACAĞIZ

Osman Çaylak, "Bugün için riskli bir durum yok.

Çarşamba için zaten karla karışık yağmur yağacak diye uyarılar yapılmıştı. Perşembe sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'un Kuzey bölgelerinden itibaren, kar yağışı geçişleri başlayacak. Perşembe sabah 05.00'ten sonra etkili olmasını bekliyoruz. Perşembe günü tam gün kar yağışı olacak" diye konuştu.

Aybar fırtınası 1987 kışını geri getirebilir: İşte o yıl İstanbul'da yaşananlar
FOTOĞRAF 16
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İstanbul'a soğuk hava dalgası ve kar yağışı geri dönüyor. Sibirya’dan gelecek kar fırtınasının Karadeniz üzerinden giriş yaparak Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de etkili kar yağışına yol açacağı, kar kalınlığının kent merkezinde bile 30 santimi geçeceği uyarı yapıldı.
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Perşembe günü başlaması gereken kar fırtınasının 1987 kışı gibi olabileceği konuşuluyor. Yurdu etkisi altına alması beklenen Aybar fırtınası İstanbul'un geçirdiği sert kışları hatırlattı. Peki 1987 yılının Mart ayında neler olmuştu?
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<br>1987 yılında, 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi önce Trakya'yı ardından tüm yurdu etkisi altına aldı. Soğuk hava ve kar yağışı yüzünden hayat adeta felç oldu.<br>
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İstanbullular, 1987 yılında yaşanan efsane kar yağışını hâlâ unutamıyor. O günlere şahit olanlar, yolların kapanması dolayısıyla ev ve işyerlerine yürüyerek gittiğini, su şebekesinin donması dolayısıyla suların akmadığı, elektriklerin kesildiğini dost meclislerinde sıkça anlatıyor. İstanbul'un yakın zamanda gördüğü en büyük kar fırtınası olan 1987 kışı, gazete manşetlerine 'Beyaz Felç' olarak yansımıştı.
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Aybar fırtınası 1987 kışını geri getirebilir: İşte o yıl İstanbul'da yaşananlar
İstanbul'a soğuk hava dalgası ve kar yağışı geri dönüyor. Sibirya'dan gelecek kar fırtınasının Karadeniz üzerinden giriş yaparak Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de etkili kar yağışına yol açacağı, kar kalınlığının kent merkezinde bile 30 santimi geçeceği uyarı yapıldı. Aybar fırtınasının 1987 kışını geçebileceği konuşuluyor. Peki 1987 kışında neler yaşanmıştı?


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