Akrabadan yardım istemiyoruz

Araştırma şirketi Areda Survey, 27 Kasım - 2 Aralık 2019 tarihlerinde yaptığı araştırmada toplumda aile yaşantısı ve aile ilişkilerini ele aldı. 4 bin 201 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, Türk toplumunun aile yaşantısından memnun olduğu belirtildi. “Aile yaşantınızdan genel olarak hangi düzeyde memnunsunuz?” sorusunu yanıtlayan katılımcıların yüzde 64,4’ü aile yaşantısından memnun olduklarını, yüzde 24,5’i ne memnun ne de memnun olmadıklarını, yüzde 11,1’i ise memnun olmadıklarını belirtti.

“Dini bayramlarda yakın akrabalarınızı ziyaret eder misiniz?” sorusuna ise katılımcılar, yüzde 67,9 ile genelde ziyaret ettiklerini, yüzde 23,4 ile bazen ziyaret ettiklerini ve yüzde 8,7 ile pek ziyaret etmediklerini aktardı.

Aile yaşantınızdan genel olarak hangi düzeyde memnunsunuz?

KOMŞULUK HALA DEVAM EDİYOR

“Aynı binada oturduğunuz komşularınızın ne kadarını tanıyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplara göre Türk halkının komşuluk ilişkilerinde bozulma olmadığı kanıtlandı. Katılımcılarının yüzde 26,3’ünün komşularının hepsini tanıdıkları, yüzde 23,7’sinin çoğunu tanıdıkları, yüzde 22,5’nin bir ya da iki kişiyi ancak tanıdıkları, yüzde 17,8’inin yarısını tanıdıklarını ve yüzde 9,7’sinin pek kimseyi tanımadıkları görüldü.

PAYLAŞMAYI SEVİYORUZ

Başınız sıkıştığında veya bir ihtiyacınız olduğunda akrabalarınızdan yardım talebinde bulunur musunuz?

Araştırma sonuçlarına göre Türk halkı paylaşma geleneğini de koruyor. Anket katılımcıları “Kapı komşularınızla yemek vs. gibi herhangi bir şeyi paylaşır mısınız?” sorusuna yüzde 79 ile komşularıyla paylaşımda bulunduklarını, yüzde 21 ile de komşularıyla pek paylaşımda bulunmadıklarını ortaya koyan cevaplar verdi.

Akrabadan pek yardım istemiyoruz

Katılımcılar “Başınız sıkıştığında veya bir ihtiyacınız olduğunda akrabalarınızdan yardım talebinde bulunur musunuz?” sorusuna yüzde 56,3 ile ‘pek bulunmam’ cevabını verdi. Araştırmanın sonuçlarında akrabalarından bazen yardım isteyenler yüzde 36,6 ve çok sık yardım isteyenler yüzde 7,1 olarak belirlendi.