Akşehir’in su şebekesi baştan yenileniyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, bir günde 6 ilçede Büyükşehir Belediyesi’nin 8 yatırımının açılış ve temel atma programlarına katılarak vatandaşlarla ve esnafla buluştu. Konya’nın dört bir yanını ihya etmek ve Konyalıları en iyi hizmetlerle buluşturmak için var güçleriyle gayret ettiklerini belirten Altay, “Bizim tek sevdamız millet sevdasıdır, memleket sevdasıdır. Milletimizin duası ve bizlere olan desteği var olduğu müddetçe; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılında emin adımlarla ilerlemeye ve ülkemizi çok daha aydınlık yarınlarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.