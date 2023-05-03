Akşehir’in su şebekesi baştan yenileniyor

Akşehir İçme Suyu Sisteminin temel atma töreni.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Akşehir İçme Suyu Sisteminin temel atma töreni gerçekleştirildi. Programda konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçenin yaklaşık bir asırlık içme suyu şebekesinin artık yenilendiğini dile getirerek, “Bu proje ile ilçemizde 9 kilometre uzunluğunda su isale hattı inşaatı, 120 kilometre uzunluğundaki su şebekesinin rehabilitasyonu ve 3 su deposunun inşaatıyla toplam 44 adet su kontrol yapısının çalışmaları KOSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak. Hizmet ve yatırımlar için daima yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza Allah ondan razı olsun” diye konuştu.
TOPYEKÜN KALKINMA
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla ilçeleriyle birlikte kalkınmayı başarmış, her noktası ihya olmuş güçlü ve müreffeh bir Konya hedefiyle yarınlara emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizdi.