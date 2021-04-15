Akşener ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile parti genel merkezinde bir araya geldi.
İkilinin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile parti genel merkezinde bir araya geldi.
İkilinin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
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