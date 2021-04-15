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Gündem Akşener ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
POLİTİKA

Akşener ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Büyükelçisi David M. Satterfield ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. İkilinin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Haber Merkezi İHA
Akşener ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
Görüşme, İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

İkilinin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

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