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POLİTİKA

Son dakika: Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı

Akşener: Aday olmama kararım kesin

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yeni bir açıklama yaparak ‘Kurultayda aday olmama kararım kesindir’ dedi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Akşener, partinin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatinde olduğunu da vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener, İyi Parti'nin kongresinde yeniden aday olmayacağını açıkladı.
Meral Akşener, İyi Parti'nin kongresinde yeniden aday olmayacağını açıkladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yeni bir açıklama yaparak ‘Kurultayda aday olmama kararım kesindir’ dedi.

Adaylığıyla ilgili kararını kendi sosyal medya hesabından yapan Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir.

  • Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim.

Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi.

Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır.Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum.

Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

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