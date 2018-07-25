Akşener: Aday olmama kararım kesin

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yeni bir açıklama yaparak ‘Kurultayda aday olmama kararım kesindir’ dedi.

Adaylığıyla ilgili kararını kendi sosyal medya hesabından yapan Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir.

Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim.

Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi.

Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır.Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum.

Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

Değerli dava arkadaşlarım,



Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir. — Meral Akşener (@meral_aksener) 25 Temmuz 2018

OYNAT 00:31 Soylu'nun dediği çıktı: Akşener istifa etti! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Meral Akşener hakkında söylediği, 'Bir şeyi 6-7 aydan fazla sürdüremez' sözleri haklı çıktı. Akşener, kurultayda aday olmayacağını açıkladı.

GÜNDEM O akıl yeniden devrede