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POLİTİKA

Akşener AYM'nin HDP'nin kapatılması istemli iddianameyi iadesini değerlendirdi: Ben hukukçu değilim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesinin, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi iadesine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Ben hukukçu değilim" diyen Akşener, "Anayasa Mahkemesi raportörünün, bu eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla geriye gönderdiğine dair bir bilgim var" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Akşener AYMnin HDPnin kapatılması istemli iddianameyi iadesini değerlendirdi: Ben hukukçu değilim
Meral Akşener

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesini kararlaştırılmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya programı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Anayasa Mahkemesinin, HDP'nin kapatılması istemli iddianameyi iadesi

Akşener, bir gazetecinin, "HDP'nin kapatılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği iddianame Anayasa Mahkemesi tarafından iade edildi. Bu karara tepki gösteren Sayın Devlet Bahçeli de Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması çağrısında bulundu. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna, şu yanıtı verdi: "Ben hukukçu değilim. Dolayısıyla Yargıtay Başsavcılığının iddianamesindeki eksikliklere yönelik, Anayasa Mahkemesi raportörünün, bu eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla geriye gönderdiğine dair bir bilgim var. Dolayısıyla buradan baktığınız zaman normal bir prosedür gibi görünüyor."

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