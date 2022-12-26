Akşener ‘mikser’lik yapıyor: Eski vazifesine geri döndü

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza sonrası Millet İttifakı’nda yaşananları yorumladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, partisinin oylarındaki düşüşe bağlı olarak CHP tabanına hoş gelecek mesajlar göndermeye başladığını ifade eden Sevigen, “Anketlerdeki oy oranı düştükçe yani yüzde 13’lerde 14’lerde gezdiği iddia edilen oyların yüzde 7’lere gerilediğini gördükçe, CHP içindeki ulusalcı, Atatürkçü kesimlere sıcak gelecek adımlar atmaya çalışıyor. Bunun yeterli gelmediğini görünce de İmamoğlu üzerinden partiyi bölmeye çalışıyor” dedi.

ESKİ VAZİFESİNE GERİ DÖNDÜ!

Sevigen şunları anlattı: “Akşener eski günlerine hatta eski vazifesine geri döndü. Akşener, Millet İttifakı içinde karıştırıcı vazifesi görüyor. 90’lı yıllarda DYP içinde ikilik çıkarttı. 2016 referandumundan sonra MHP içinde ayrılık çıkartıp, İYİ Parti’yi kurdu. Şimdi de CHP’yi bölüyor. Bunu da CHP’de genel başkanının gücünü İmamoğlu üzerinden sorgulatarak yapıyor.”

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MİNNET DUYAN BÖYLE Mİ YAPAR?

“İYİ Parti kurulduktan sonra seçimlere girmesi mümkün değildi. Bizden ödünç aldığı 15 vekille girdi. Bunu asla unutmayacağını söyledi. Yaptıklarına bakınca hiç de (CHP Genel Başkanı Kemal) Kılıçdaroğlu’na minnet duyan, onun yaptıklarını bir ömür boyu unutmayacak bir insanın davranışlarına benzemiyor.”

İYİ PARTİ’NİN DEĞİL HDP’NİN OYUYLA KAZANDI

“Ekrem İmamoğlu için ‘Millet İttifakı’nın adayı’ diyor Akşener ama İmamoğlu, CHP listesinden aday oldu ve CHP’nin adayı olarak seçimi kazandı. Akşener sanki İstanbul seçimlerinin İYİ Parti oylarıyla kazanıldığını düşündüren mesajlar vererek, kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Şimdi şapkayı önüne koyup düşünsün Akşener, İstanbul’da zaferi HDP oyları getirdi.”

Yeni Şafak’a iftira atıyor

CHP’ye yıllarını verdiğini söyleyen Mehmet Sevigen, Meral Akşener’in gazetemize yönelik suçlamalarının da gerçeği yansıtmadığını aktararak, “Meral Hanım, kendi adaylığı için destek aramaya gittiği kapılardan geri döndüğü için şimdi iftiraya ve yalana başvuruyor. Yeni Şafak’a ve Yeni Akit’e iftira atarak, yalana başvurarak, yalanına tanıklar gösterme çabasına kalkışarak, olayı mecrasından çıkartma gayretinde” dedi.

CHP haddini bildirsin!

Sevigen, “Akşener kendi yaptığı siyasi nezaketsizliği bir tarafa bırakmış bütün kinini ve nefretini kendisini eleştiren gazetecilere ve CHP’lilere döküyor” diyerek Akşener’in “ahmaklar” hakaretine tepki gösterdi. Sevigen şunları söyledi: “Eğer bu lafı kendisini eleştirenlere söylediyse aynı lafı kendisine iade ediyorum. CHP, sadece 40 kişinin içişleri bakanına verdiği dilekçeyle kurulmadı! CHP, kan ve gözyaşıyla, Kuvayı Milliye kahramanları, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından kuruldu. Umarım şimdiki CHP Genel Başkanı ve yöneticileri de bu hanımefendiye haddini gerektiği şekilde bildirirler.”

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