Akşener Özcan'a sahip çıktı.

Cinsiyetçi açıklamalarıyla şimşekleri üzerine çeken ve CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan'ın Meral Akşener tarafından desteklendiğini savunan CHP'liler, İYİ Parti liderinin bu tutumunu CHP’ye karşı bir mesaj olarak algıladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun randevu vermediği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın itfaiye hizmet binası açılışına İYİ Parti liderinin katılması ve adaylığa ilişkin ikilinin karşılıklı verdiği sinyaller CHP'de de yankı buldu.

Özcan'ın partiden ihracının HDP ve AK Parti'de olumlu karşılık göreceğini açık biçime dile getirdiğini kaydeden CHP'li bir isim, "Özcan, partiden ihracını engellemek istiyor. Bunu da sağlamak için Millet İttifakı'nın ortağı olan İYİ Parti ile temasını güçlendirmek isteyebilir" yorumunda bulundu. İYİ Parti içinde de benzer yorumların yapıldığını bildiren bir diğer CHP'li isimse "Genel Merkez, Özcan'ın ihracı halinde İYİ Parti'den gelecek karşılığı ölçmekte zorlanıyor" değerlendirmesini yaptı.

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