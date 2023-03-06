Akşener telefonda kiminle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ipleri kopardığı 6’lı Masa zirvesinin yankıları sürüyor. Saadet Partisi’nin (SP) ev sahipliğinde perşembe toplanan ancak cuma günü Akşener’in kalkması ile 5’li Masa’ya dönüşen oluşumda kriz zirvesine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atılıyor. İYİ Parti dışındaki 5 partinin kurmayları arasında dolaşan iddialara göre Akşener, saat 14.00’de başlayan ve yaklaşık 6 saat süren zirve sırasında Akşener, birkaç kez SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun makamında kurulu masadan telefon görüşmeleri için kalktı. Edinilen bilgilere göre üçü bulan kısa süreli telefon görüşmeleri sonrasında Akşener toplantıya devam etti. Akşener’in cuma günü 6’lı Masa’dan kalkması ile birlikte toplantıya verdiği 2-3 dakika süren kısa telefon molaları eski ortakları arasında merak konusu oldu.