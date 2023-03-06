|
Reklam
Reklam
Gündem

Akşener telefonda kiminle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerle ayrıldığı Altılı Masa zirvesinin yankıları sürüyor. İYİ Parti dışındaki 5 partinin kurmayları arasında dolaşan iddialara göre Akşener, saat 14.00’de başlayan ve yaklaşık 6 saat süren zirve sırasında Akşener, birkaç kez SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun makamında kurulu masadan telefon görüşmeleri için kalktı.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ipleri kopardığı 6’lı Masa zirvesinin yankıları sürüyor. Saadet Partisi’nin (SP) ev sahipliğinde perşembe toplanan ancak cuma günü Akşener’in kalkması ile 5’li Masa’ya dönüşen oluşumda kriz zirvesine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atılıyor. İYİ Parti dışındaki 5 partinin kurmayları arasında dolaşan iddialara göre Akşener, saat 14.00’de başlayan ve yaklaşık 6 saat süren zirve sırasında Akşener, birkaç kez SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun makamında kurulu masadan telefon görüşmeleri için kalktı. Edinilen bilgilere göre üçü bulan kısa süreli telefon görüşmeleri sonrasında Akşener toplantıya devam etti. Akşener’in cuma günü 6’lı Masa’dan kalkması ile birlikte toplantıya verdiği 2-3 dakika süren kısa telefon molaları eski ortakları arasında merak konusu oldu.




#Altılı Masa
#Meral Akşener
#Telefon Görüşmesi
11 dakika önce
default-profile-img
Akşener telefonda kiminle görüştü
Albayrak Hat Sergisi Üsküdar’da
Nadide eserler depremzedeler için bağışlandı
Hafızasını yitirmiş şehirler
Depremle gelen…
Kemal Bey hiddetlenip ayağa kalktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.