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Akşener, Uysal’a kapıyı kapattı!

Altılı Masa'da vekil krizi devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, 2018 Genel Seçimlerinde İYİ Parti listesinden seçilerek Afyonkarahisar Milletvekili olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve partisine kapıları kapattı.

Uğur Duyan
04:00 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal.

Altılı Masa’da hesaplaşmalar bitmiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2018 Genel Seçimlerinde İYİ Parti listesinden seçilerek Afyonkarahisar Milletvekili olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve partisine kapıları kapattı. Akşener’in bu tavrında, Demokrat Parti’nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerindeki tutumunun etkili olduğu öğrenildi. Mart 2019 Seçimlerinde Balıkesir’de Millet İttifakı’nın büyük ortağı CHP aday çıkartmazken, ittifakın küçük ortağı Demokrat Parti yarışa girerek, İYİ Parti adayının önünü kesmişti. 2019 Yerel Seçimlerinde Balıkesir’de AK Parti’nin adayı Yücel Yılmaz, İYİ Parti’nin adayı İsmail Ok’a 10 bin oy farkla, 375 bin oy alıp büyükşehir belediye başkan seçildi. Demokrat Parti’nin adayı Tuğba Güner ise 12 bin oy almıştı. TBMM kulislerinde, Akşener’in Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kaybedilmesinden Demokrat Parti’yi sorumlu tuttuğu konuşuluyor.



#Altılı Masa
#İYİ Parti
#Demokrat Parti
#Gültekin Uysal
#Meral Akşener
44 dakika önce
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Akşener, Uysal’a kapıyı kapattı!
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