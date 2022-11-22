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ANKARA

Akşener vekil olmak istiyor

CHP’nin başını çektiği 6’lı masanın gündemi ‘yavaş yavaş’ Cumhurbaşkanı adayını belirlemeye yöneliyor. Bu kez Meclis dışında kalmak istemeyen Akşener’in 2023 seçimlerinde milletvekilliği için aday olacağı belirtildi.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Akşener vekil olmak istiyor
Akşener’in 2023 seçimlerinde milletvekilliği için aday olacağı belirtildi.

CHP’nin başını çektiği 6’lı masanın gündemi ‘yavaş yavaş’ Cumhurbaşkanı adayını belirlemeye yöneliyor. Ancak güçlendirilmiş parlamenter sistemin başbakanlığına talip olduğunu daha önce açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in isteği farklı. Bu kez Meclis dışında kalmak istemeyen Akşener’in 2023 seçimlerinde milletvekilliği için aday olacağı belirtildi. 6’lı masanın hedefi olan güçlendirilmiş parlamenter sistemin başbakanlığına talip olduğunu daha önce açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bu kez Meclis dışında kalmak istemediği öğrenildi. Akşener’in 2023 seçimlerinde milletvekilliği için aday olacağı belirtildi. 2018 seçimlerinde Meclis’e aday olmayan Akşener’in vekil olmasının nedeni, hedeflenen sistemin başbakanlığı için Meclis’te güçlü bir temsil sayısına kavuşmak. Öte yandan masada diğer beş liderden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı da potansiyel cumhurbaşkanı aday olarak konuşuluyor. Diğer liderlerin de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına sıcak baktığı ifade ediliyor.

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