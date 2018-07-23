Gündem Akşener yeniden aday gösterilecek
POLİTİKA

Meral Akşener aday olacak mı

Akşener yeniden aday gösterilecek

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Genel Başkanımız Meral Akşener, ortak imzalarla yeniden aday olacak" dedi. Çıray ayrıca, "Sayın Genel Başkanın iradeleri doğrultusunda Ağustos ayı içerisinde büyük kurultay yapma kararı alınmıştır" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, ortak imzalarla Akşener'i yeniden aday göstereceklerini açıkladı.
İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, ortak imzalarla Akşener'i yeniden aday göstereceklerini açıkladı.

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "En alt kademeden en üst kademeye kadar başka bir irade ortaya çıktı. Sayın Genel Başkan hepimizin imzasıyla Genel Başkan adayı gösterilmesidir. Bu bizim ortak kararımızdır" dedi.

Çıray, son günlerde farklı haberlerin üst üste geldiği İyi Parti kongresi ve Meral Akşener'in daylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çıray'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • "Ortaya çıkan yeni rejimde yeni siyasetin nasıl olacağı konusunda fikir alışverişi yapılan bir toplantı yapıldı. Son günde serbest konuşma içerisinde yönetime eleştiriler ve takdirler söylendi. Sayın Genel Başkan Türk siyasi tarihinde pek az görülen bir sorumlulukla olağanüstü büyük kurultay çağrısı yaptı ve tüzüğün kendisine verdiği yetkiyle bu kararı aldı. Bu kararın Türkiye demokrasisi için bir dönüm noktası olmasını diliyoruz.

"Hepimizin imzasıyla aday gösterilecek"

Daha sonra bir tweet atarak aday olmayacağını belirtti. Bu kendi kararıdır. En alt kademeden en üst kademeye kadar başka bir irade ortaya çıktı. Sayın Genel Başkan hepimizin imzasıyla Genel Başkan adayı gösterilmesidir. Bu bizim ortak kararımızdır. Büyük kurultayı Ağustos ayı içerisinde yapma kararı alınmıştır. "

Fenerbahçe'ye zorlu rakip

Fenerbahçe'ye zorlu rakip

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Bu yıl 3 kez yapılacak

Bu yıl 3 kez yapılacak

ÖSYM adaylara büyük müjdeyi verdi.
Yeni teklif 21 gün

Yeni teklif 21 gün

Görüşülecek teklifte yaş ve ücret değişikliği yok.
Haddini aştı!

Haddini aştı!

​Bayern başkanından, Özil hakkında skandal sözler.
'Hanımefendiyi ikna etmeliler'

'Hanımefendiyi ikna etmeliler'

Akşener'in istifasına Bahçeli'den çarpıcı yorum
Soylu söylemişti

Soylu söylemişti

​Akşener'in istifası akılları bu açıklamayı getirdi.
Beklenen izin çıktı

Beklenen izin çıktı

​30 bin hektarlık alanda 5 yıl arama yapacaklar.
Erbil'de valiliğe saldırı

Erbil'de valiliğe saldırı

3 saldırgan personeli rehin aldı, 2 polis yaralı.
Durumu kritik

Durumu kritik

​Otomotiv sektörünü derinden sarsan haber.
Artık yeter

Artık yeter

'Kazanırken Alman, kaybederken göçmenim' deyip bıraktı.
200 bin TL maaş

200 bin TL maaş

Erdoğan'ın talimatıyla tavan sınırı kaldırıldı.
'Sonuçlarına katlanırsın'

'Sonuçlarına katlanırsın'

​ABD Başkanı Trump'tan İran'a tehdit gibi uyarı.
Saatte 67 araç

Saatte 67 araç

​Otomotivin başkenti olarak ifade ediliyor.
Yeni hafta için uyarı

Yeni hafta için uyarı

​Meteoroloji'den tüm yurdu ilgilendiren tahmin.

Müslümanların sessizliği İsrail'e cesaret verdi.
Bedellide kritik gün

Bedellide kritik gün

Yüzbinlerin gözü kulağı Meclis'ten gelecek haberde.
İki soluklu plan

İki soluklu plan

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından takip edecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.