Akşener yeniden aday gösterilecek

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "En alt kademeden en üst kademeye kadar başka bir irade ortaya çıktı. Sayın Genel Başkan hepimizin imzasıyla Genel Başkan adayı gösterilmesidir. Bu bizim ortak kararımızdır" dedi.

Çıray, son günlerde farklı haberlerin üst üste geldiği İyi Parti kongresi ve Meral Akşener'in daylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çıray'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ortaya çıkan yeni rejimde yeni siyasetin nasıl olacağı konusunda fikir alışverişi yapılan bir toplantı yapıldı. Son günde serbest konuşma içerisinde yönetime eleştiriler ve takdirler söylendi. Sayın Genel Başkan Türk siyasi tarihinde pek az görülen bir sorumlulukla olağanüstü büyük kurultay çağrısı yaptı ve tüzüğün kendisine verdiği yetkiyle bu kararı aldı. Bu kararın Türkiye demokrasisi için bir dönüm noktası olmasını diliyoruz.

"Hepimizin imzasıyla aday gösterilecek"

Daha sonra bir tweet atarak aday olmayacağını belirtti. Bu kendi kararıdır. En alt kademeden en üst kademeye kadar başka bir irade ortaya çıktı. Sayın Genel Başkan hepimizin imzasıyla Genel Başkan adayı gösterilmesidir. Bu bizim ortak kararımızdır. Büyük kurultayı Ağustos ayı içerisinde yapma kararı alınmıştır. "