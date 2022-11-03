Gündem Akşenerden 28 Şubat itirafı Refah-Anayı ben yıktım
ANKARA

Akşener’den 28 Şubat itirafı: Refah-Ana’yı ben yıktım

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 26 yıl önceki 32. Gün programının yanlışlıkla Facebook’a yüklenen reklam arası bölümünde ilginç bir itirafta bulunuyor. Akşener, gazeteci Mehmet Ali Birand’a “Refah-Ana koalisyonunu ben yıktım. Kadınlarla yıktım” diyor. 1995’teki seçimden birinci parti çıkan Refah Partisi’nin Anavatan ile kurmak istediği koalisyon hükümeti son anda sekteye uğramıştı.

Abone Ol Google News
Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Akşener’den 28 Şubat itirafı: Refah-Ana’yı ben yıktım
​İYİ Parti lideri Meral Akşener, 26 yıl önceki 32. Gün programının yanlışlıkla Facebook’a yüklenen reklam arası bölümünde ilginç bir itirafta bulunuyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 1996’daki Refah Partisi (RP), DYP ve ANAP arasında yaşanan koalisyon pazarlığı hakkında “Refah-Ana koalisyonunu ben yıktım” ifadelerini içeren yayın arası itirafı tartışılıyor. Gazeteci Mehmet Ali Birand’ın 27 Aralık 1996 tarihli 32. Gün programına katılan Akşener’in reklam arasında “Siz taşıyabilir misiniz işini beceremeyen insanları? O soruyu hiç sormadılar. Ben kadın kolları genel başkanlığımda 8 ayda 45 il gezmişim. Refah-Ana koalisyonunu ben yıktım. Kadınlarla yıktım. 50 kadını dökemediler. Ben iyi bir örgütçüyüm. Hedefim teşkilatta yürümekti. Bakanlık da oradan çıktı. İzleyin, hatırlayın o Ramazan Bayramı, geçtiğimiz şeker bayramı dönemini, görüşmeler esnasını. Bekleyelim görelim” dediği ortaya çıktı. 1995’teki seçimden birinci çıkan Refah Partisi’nin Anavatan ile kuracağı koalisyon son anda sekteye uğramıştı.

Meral Akşener
Meral Akşener

“ZEKASIZLIK ÖRNEĞİ”

Partisinin dünkü grup toplantısı çıkışında bu sözleri sorulan Akşener, görüntüleri Erdoğan’ın sızdırdığını iddia ederek “Gerçekten dehşet, Sayın Erdoğan adına üzüldüm, ona çok acıdım. Bu tam bir zekasızlık örneğidir. Gazeteciliğin, haberciliğin ‘haber namustur’ diye bir mottosu vardır. Bunların her birinin ortadan kalktığı iş bu. Orada ben diyorum ki Anavatan Partisi’nin koalisyonunu yıktık.’ Yerine ne kurulmuş? Refahyol kurulmuş” savunmasını yaptı. Ancak gerçek, Birand’ın oğlu Umur Birand’ın açıklamasıyla ortaya çıktı. Reklam arası görüntülerinin, Umur Birand’ın 32. Gün Arşivi YouTube kanalı ve Facebook sayfasında yanlışlıkla paylaşıldığı öğrenildi. Umur Birand, “Tamamen bizden kaynaklanan bir hata. Normalde reklam arası kutsaldır, kesinlikle yayınlanmaz, programın içeriğinde değildir. Gözümüzden kaçtı. Hiçbir kötü ya da art niyet yok. 32. Gün arşivi olarak reklam aralarını hiçbir zaman yayınlamayız. Bu kazara yayınlandı” dedi.

Sacit Günbeyn
Sacit Günbeyn

Protokol imzalanmıştı

  • Söz konusu döneme tanıklık eden RP’li eski Devlet Bakanı Sacit Günbey, 1996’daki görüşmeleri Yeni Şafak’a anlattı. 1995 seçimlerinde RP’nin birinci çıktığını hatırlatan Günbey, “O zaman Anavatan tabanı bize daha yakındır diye Anavatan ile koalisyon arzu edildi” dedi. RP-ANAP arasında koalisyon protokolü imzalandığını ancak bayramdan sonra ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ın hükümetten vazgeçtiğini söyleyen Günbey, sonrasında iş dünyasının zorlamasıyla ANAYOL hükümetinin kurulduğunu ve kısa sürede dağıldığını hatırlattı. Günbey “Anavatan’dan ümidimizi kestiğimiz için Doğru Yol Partisi ile koalisyon kurduk. ABD’nin talimatıyla 28 Şubat sürecini başlattılar” diye konuştu. Meral Akşener’in 28 Şubat MGK’sı ve 18 maddelik tavsiye kararlarına ilişkin yaklaşımına da dikkat çeken Günbey şunları kaydetti: “O MGK’da İçişleri Bakanı olarak Meral Hanım da vardı. Ağızlarını açıp Erbakan Hoca’yı savunacak tek laf etmediler. Meral Hanım’ın bizzat kendisi, ‘Biz 28 Şubat sürecinde MGK’nın tavsiye kararlarını uygulayacağız’ diye demeç verdi. Meral Hanım ‘O dönem başörtülüleri korudum’ falan diyor ama onlar öyle olmadı. Askeri bürokrasiden taraf tavır takındılar.”

İYİ Partili Türkkan'dan altılı masaya mesaj: Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu Türkiye hayal edin
GÜNDEM
İYİ Partili Türkkan'dan altılı masaya mesaj: Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu Türkiye hayal edin
İhracat hedefine 40 milyar dolar kaldı

İhracat hedefine 40 milyar dolar kaldı

​En yüksek ekim ayı değerine ulaşıldı.
Taraftarı hadisler karşılayacak

Taraftarı hadisler karşılayacak

​Katar Dünya Kupası'nda İslam'ı tanıtacak.
Putin ikna oldu koridor açıldı

Putin ikna oldu koridor açıldı

​'Erdoğan'ın desteğinden dolayı engellemeyeceğiz'
Bay Kemal sıkıysa başörtülü aday göster

Bay Kemal sıkıysa başörtülü aday göster

​'Bir metrelik bez parçası diyerek' aşağılayan sen değil miydin?
Akşener'den 28 Şubat itirafı

Akşener'den 28 Şubat itirafı

​Refah-Ana'yı ben yıktım.
Fanatikler koalisyonu kazandı

Fanatikler koalisyonu kazandı

​'Araplara ölüm' sloganları atıldı.
Atina'nın korsanları

Atina'nın korsanları

​Yunanistan mültecileri öldürmek için 'Gölge Ordu' kurdu.
Karadeniz'den yeni müjde

Karadeniz'den yeni müjde

​110 milyar metreküp rezerv.
Jandarma ve emniyet iftirayı yargıya taşıdı

Jandarma ve emniyet iftirayı yargıya taşıdı

​'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak'
Üçlü salgın

Üçlü salgın

​Solunum yolu enfeksiyonları beş kat arttı.
Güle güle Bilge Ana

Güle güle Bilge Ana

​29 yıl sonra evlatlarının yanında.
MÜSİAD EXPO başladı

MÜSİAD EXPO başladı

​Beş milyar dolarlık ticaret şöleni.
Hem sanat hem sağlık

Hem sanat hem sağlık

​Terapi duyguları ele veriyor.
Antalya'da korkutan deprem

Antalya'da korkutan deprem

​Çevre illerden de hissedildi.
Türkiye'ye teşekkür üstüne teşekkür

Türkiye'ye teşekkür üstüne teşekkür

​Dünyanın beklediği haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya gönderme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.