Akşener’den 28 Şubat itirafı: Refah-Ana’yı ben yıktım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 1996’daki Refah Partisi (RP), DYP ve ANAP arasında yaşanan koalisyon pazarlığı hakkında “Refah-Ana koalisyonunu ben yıktım” ifadelerini içeren yayın arası itirafı tartışılıyor. Gazeteci Mehmet Ali Birand’ın 27 Aralık 1996 tarihli 32. Gün programına katılan Akşener’in reklam arasında “Siz taşıyabilir misiniz işini beceremeyen insanları? O soruyu hiç sormadılar. Ben kadın kolları genel başkanlığımda 8 ayda 45 il gezmişim. Refah-Ana koalisyonunu ben yıktım. Kadınlarla yıktım. 50 kadını dökemediler. Ben iyi bir örgütçüyüm. Hedefim teşkilatta yürümekti. Bakanlık da oradan çıktı. İzleyin, hatırlayın o Ramazan Bayramı, geçtiğimiz şeker bayramı dönemini, görüşmeler esnasını. Bekleyelim görelim” dediği ortaya çıktı. 1995’teki seçimden birinci çıkan Refah Partisi’nin Anavatan ile kuracağı koalisyon son anda sekteye uğramıştı.

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Meral Akşener

“ZEKASIZLIK ÖRNEĞİ”

Partisinin dünkü grup toplantısı çıkışında bu sözleri sorulan Akşener, görüntüleri Erdoğan’ın sızdırdığını iddia ederek “Gerçekten dehşet, Sayın Erdoğan adına üzüldüm, ona çok acıdım. Bu tam bir zekasızlık örneğidir. Gazeteciliğin, haberciliğin ‘haber namustur’ diye bir mottosu vardır. Bunların her birinin ortadan kalktığı iş bu. Orada ben diyorum ki Anavatan Partisi’nin koalisyonunu yıktık.’ Yerine ne kurulmuş? Refahyol kurulmuş” savunmasını yaptı. Ancak gerçek, Birand’ın oğlu Umur Birand’ın açıklamasıyla ortaya çıktı. Reklam arası görüntülerinin, Umur Birand’ın 32. Gün Arşivi YouTube kanalı ve Facebook sayfasında yanlışlıkla paylaşıldığı öğrenildi. Umur Birand, “Tamamen bizden kaynaklanan bir hata. Normalde reklam arası kutsaldır, kesinlikle yayınlanmaz, programın içeriğinde değildir. Gözümüzden kaçtı. Hiçbir kötü ya da art niyet yok. 32. Gün arşivi olarak reklam aralarını hiçbir zaman yayınlamayız. Bu kazara yayınlandı” dedi.

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Sacit Günbeyn

Protokol imzalanmıştı

Söz konusu döneme tanıklık eden RP’li eski Devlet Bakanı Sacit Günbey, 1996’daki görüşmeleri Yeni Şafak’a anlattı. 1995 seçimlerinde RP’nin birinci çıktığını hatırlatan Günbey, “O zaman Anavatan tabanı bize daha yakındır diye Anavatan ile koalisyon arzu edildi” dedi. RP-ANAP arasında koalisyon protokolü imzalandığını ancak bayramdan sonra ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ın hükümetten vazgeçtiğini söyleyen Günbey, sonrasında iş dünyasının zorlamasıyla ANAYOL hükümetinin kurulduğunu ve kısa sürede dağıldığını hatırlattı. Günbey “Anavatan’dan ümidimizi kestiğimiz için Doğru Yol Partisi ile koalisyon kurduk. ABD’nin talimatıyla 28 Şubat sürecini başlattılar” diye konuştu. Meral Akşener’in 28 Şubat MGK’sı ve 18 maddelik tavsiye kararlarına ilişkin yaklaşımına da dikkat çeken Günbey şunları kaydetti: “O MGK’da İçişleri Bakanı olarak Meral Hanım da vardı. Ağızlarını açıp Erbakan Hoca’yı savunacak tek laf etmediler. Meral Hanım’ın bizzat kendisi, ‘Biz 28 Şubat sürecinde MGK’nın tavsiye kararlarını uygulayacağız’ diye demeç verdi. Meral Hanım ‘O dönem başörtülüleri korudum’ falan diyor ama onlar öyle olmadı. Askeri bürokrasiden taraf tavır takındılar.”