Akşener’den Altılı Masa itirafları

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilme formülünün kendisinden gelmediğini söyledi. YouTube’da gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş ile 6 Mart’ta Ankara’da bir otelde yaptığı görüşmenin perde arkasını ilk kez anlattı. İttifak kapısını bir kez daha kapatan Akşener, “Biz her yerde ayrı gireceğiz. İmamoğlu ve Yavaş’ın kaybetmesini göze alıyoruz. Biz bu partiyi CHP’nin adaylarını seçtirmek için kurmadık” çıkışını yaptı. Akşener, İstanbul ve Ankara dahil her yerde kendi adaylarını çıkaracaklarını da açıkladı.

KILIÇDAROĞLU TEYİT ETTİ

Akşener, 6 Mart’ta Yavaş ve İmamoğlu’nun kendisine geldiğini ve Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinin onlardan geldiğini söyledi. Akşener, “Bu iki belediye başkanının yardımcı olmasını öneren ben değilim. Onlar bana başka seçenekler de sundular. İkisini kabul ettim. Bundan Kemal Bey’in bilgisinin olduğunun ispatlanmasını istedim. Ertesinde biz dördümüz buluşmak üzere çıktık. Kemal Bey, ben, iki belediye başkanı... Bir otelde buluşup iki belediye başkanının icracı ve yetkili başkan yardımcılığını teyit etti” ifadelerini kullandı. Akşener, Cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu toplantıda Kılıçdaroğlu ismine karşı çıkarak Yavaş ve İmamoğlu adaylığını önermesi üzerine, Kılıçdaroğlu’nun “Meral Hanım imzalamıyorsa imzalamasın. Biz beşimiz imzalayalım çıkalım” dediğini açıkladı.

İMZALAMIYORSA İMZALAMASIN!

6’lı Masa’ya geri dönmesinden sonraki süreci ‘çok vahim’ olarak tanımlayan Akşener, 6’lı Masa’dakilerin durumdan haberdar olmadığını SP Genel Merkezi’ndeki toplantıda öğrendiğini söyledi. Akşener, “Kemal Bey’in teklifini anlattım, otelde teyit ettiğimizi ve bu teklifin CHP’den geldiğini söyledikten sonra Ali Bey bana döndü, dedi ki tekrar; ‘yani bu teklif size CHP’den mi geldi?’ Evet dedim. Ben bir arkadaşlarımla görüşeyim’ dedi. 1 saat gitti arkadaşlarıyla görüştü ‘kabul etmiyorlar’ dedi. Ben de dedim ki; ‘o zaman tamam, kalsın benim üzerime ben razıyım. Hadi bana eyvallah’ Sayın Davutoğlu devreye girdi ve orta yol bulundu” diye konuştu.

81 İLDE ADAY ÇIKARACAĞIZ

“İstanbul ve Ankara’yı kaybetmeyi göze alabiliyor musunuz?” sorusuna Akşener, “Öyle adaylar çıkaracağız ki... İzmir’de ‘CHP ceketini assa seçilir’ diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibariyle çalışıyor. ‘Ben adayım’ dedi. 81 ilde aday çıkaracağız. Ama küçücük ilçelerde öyle şeyler olur ki teşkilatlar kendi aralarında işbirliği yapıyorlar. Onlar yapılabilir” yanıtını verdi.

Kendi sözcüsünü yalanladı

Altılı Masa’nın dağılma sürecine ilişkin konuşan Akşener, “Bu iki belediye başkanının yardımcı olmalarını öneren ben değilim yanlış anlaşılmasın. O gün de söylemeye çalıştım ama kibar kibar söyledim. Başka seçenekler de sundular onlar bana ama onları söylemeyeyim şimdi. Bu ikisini kabul ettim ben” ifadelerini kullandı. İYİ Parti kurmayları ise 6 Mart sonrasında yaptıkları açıklamalarda teklifin Akşener’den geldiğini söylüyordu. Akşener’in bu sözleri, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun 6 Mart’ta yaptığı “Genel Başkanımız Meral Akşener milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı yeni bir öneriyi Millet İttifakı’na sunmuştur. İki belediye başkanının seçilecek 13. Cumhurbaşkanının yetkili icracı Cumhurbaşkanı yardımcısı olması önerisi iletilmiştir” demişti.

Partiyi CHP kazansın diye kurmadık

Akşener, CHP ile ortak aday çıkarma konusunda “Biz bu partiyi CHP’nin adayları kazansın diye kurmadık” dedi. Akşener, 6’lı Masa’nın paydaşlarının bazı şehirlerde İYİ Parti’ye oy verilmemesi yönünde kampanya yürüttüğünü, Çankırı ve Eskişehir’de bu yüzden birer milletvekilliği kaybedildiğini söyledi. Akşener, Cumhur İttifakı’nın rasyonel bir zeminde oturduğunu ancak 6’lı Masa’da ortakların ‘alttan tekme’ attığını ifade etti.























