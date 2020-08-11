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Gündem Akşenerden Cumhurbaşkanı Erdoğanın çağrısına yanıt Yola çıktıklarımızı yolda bırakmadık
POLİTİKA

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt: Yola çıktıklarımızı yolda bırakmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e 'Eve dön' çağrısıyla ilgili ''Yadırgadığım bir davet değil. O da olabilecek en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir açıklamasında bulunmuştu. Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrılarının ardından ilk kez konuşan Akşener, milletin menfaat ve çıkarlarına aykırı davranılmadığı süre içerisinde, yola çıktıkları hiçbir grubu ve hiçbir insanı yolda bırakmadıklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Meral Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Meral Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırıkkale'de şehitlik ve Hasandede Türbesi'ne ziyarette bulunarak, dua etti. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Akşener, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.Akşener, bir gazetecinin "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkınızda yaptığı açıklama, İYİ Partiye bir davet olarak nitelendirildi. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi.

"Tek partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'ye uygun değil"

Akşener şöyle konuştu: "Sayın Erdoğan'ın çağrısı, İYİ Partiden iktidara bir destek çağrısı ise... Aslında iki partinin sayısal anlamda sayısal çoğunlukları var. Türkiye'nin içi ile oluşan bir soruna yönelik bize ihtiyaçları yok. Dış politika açısından baktığımız zaman hadiseye, Millet İttifakı'nda yer alan hiçbir siyasi parti dış politikaya yönelik Türkiye'nin bir sorunu olduğunda devletini, hükümetini yalnız bırakmadı. İkincisi bu çağrı, Türkiye'nin taşınamaz hale gelmiş yüklerinin ve problemlerinin çözümü ile ilgiliyse, 5 Mayıs 2018'den beri söylediğimiz bir şey var. Tek partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'ye uygun değil dedik ve haklı çıktık. Önerimiz de iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçiş. Bu konuda bizden yardım isteniyorsa, destek isteniyorsa bunu en başından beri talep eden biziz. Bu konunun olması gerektiğini söyleyen İYİ Partidir, elbette bu konuda o destek verilir. Şayet bu çağrı siyasi bir taktik üzerine, samimiyetten uzak ise biz İYİ Parti olarak milletimizin menfaatleri ve çıkarlarına aykırı, değerlerine aykırı davranılmadığı süre içerisinde yola çıktığımız hiçbir grubu ve hiçbir insanı yolda bırakmadık."

Bahçeli'nin Akşener daveti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlik ve beraberliğin tesisine yönelik bir adım
OYNAT 01:10
Bahçeli'nin Akşener daveti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlik ve beraberliğin tesisine yönelik bir adım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili davetine ilişkin konuştu. Erdoğan, 'Yadırgadığım bir davet değildir. Olabilecek en makul çizgide davettir. Ne kadar birlik beraberlik artarsa, hele ki HDP ile terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle zaten böyle bir davet de gerçekleşmiştir diye düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin Akşener'in davetine ilk yorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin Akşener'in davetine ilk yorum

" Sayın Erdoğan milli ve yerli olduğumuzu teslim etti"

Akşener, "Geçmişte hem Sayın Bahçeli'den hem de Sayın Erdoğan'dan birçok suçlama geldi. Bu suçlamalardan sonra bu daveti nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Orada önemli iki kelime var. Sayın Erdoğan milli ve yerli olduğumuzu teslim etti. Ben 27 yıldır siyasi hayatın içerisindeyim. Hiç bana 'gayri milli, gayri yerli' diyebilen olmamıştı, 5 senede biz hepimiz gayri yerli ve gayri milli olduk. Biz kendimizi biliyoruz. Milli, yerli, milliyetçi, kalkınmacı ve demokrat bir partiyiz. Beş sene sonra anlaşılması bizi ancak memnun eder." ifadelerini kullandı.

Bahçeli’den Akşener’e: Evine dön huzur bul
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