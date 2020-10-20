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POLİTİKA

Akşener’den Özdağ’a sert gönderme: Yalancı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısın ardından Ümit Özdağ’ın iddialarıyla ilgili konuştu. Akşener, İYİ Parti'nin HDP ile yakınlaştığını iddia eden Özdağ için “O çok büyük yalandır, bunu söyleyen yalancıdır” dedi. Akşener ayrıca, Buğra Kavuncu'nun Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener
Meral Akşener

İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk’te katıldığı Tarafsız Bölge’de partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu öne sürmüştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu iddiaya grup toplantısının ardından cevap verdi.

Meral Akşener’den Ümit Özdağ’a sert gönderme: Yalancı
OYNAT 00:28
Meral Akşener’den Ümit Özdağ’a sert gönderme: Yalancı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısın ardından Ümit Özdağ'ın iddialarıyla ilgili konuştu. Akşener, “O çok büyük yalandır, yalancıdır bunu söyleyen” dedi.

Akşener, Ümit Özdağ'ın iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak. Benim, arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de bugün Bülent Turan'ın ne konuştuğu benim için önemli. Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik. Partimizin içinde de onu içselleştirmeye çalışıyoruz. Bu yolculukta hatalar kusurlar oluyor ama büyük bir dikkatle, demokrasiyi, her şeye rağmen demokrasiyi istişareyi içselleştirmeye gayret ediyoruz.

İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım
OYNAT 03:49
İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNNTürk'te konuşan Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu belirterek 'Partiye ilk girmek istediği zaman Meral Akşener'i uyardım. Böylelikle kurucular arasında yer almadı. Ancak daha sonra partiye girerek sözcü oldu ardından da İstanbul il başkanı oldu. Kendisi FETÖ'nün Kazakistan'daki yapılanmasında uzun yıllar görev almış bir isim' ifadelerini kullandı.


'Fikirler zenginlik katıyor'

Hepimiz otoriter sistemlerin içinden geliyoruz. Dolayısı ile hür iradeleriyle partimizde yönetimde, milletvekilliği görevinde bulunan bütün arkadaşlarımızın fikirlerini söylemelerinin partimize zenginlik kattığına inanıyorum.

Ama ben Meral Akşener olarak, DYP Genel Başkan Yardımcılığını ve Bakanlığını yaptığım bir dönemde; 43 milletvekili DYP'den hangi şartlarda, nasıl ayrılmıştı onu biliyorum. Ve onun sonra Türkiye'de nelere mal olduğunu biliyorum.

İYİ Partili Özdağ: Kars'ta MHP'yi desteklemek için Akşener'i üç kez aradım ama yanaşmadı HDP kazandı
OYNAT 00:58
İYİ Partili Özdağ: Kars'ta MHP'yi desteklemek için Akşener'i üç kez aradım ama yanaşmadı HDP kazandı
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, yerel seçimler sürecinde Kars'ta MHP'ye destek verilmesi için çabaladığını ancak başarılı olamadığını söyledi. CNNTürk'te konuşan Özdağ, konuyla ilgili Genel Başkan Meral Akşener'i üç kez aradığını belirterek 'MHP orada 1200 oyla kaybetti. Biz 900 oy almıştık' ifadelerini kullandı.

'Saygı duydum'

Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum. Ama sayın Bülent Turan'ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu. Ve birden kendimi 1997'lerde 1998'lerde hissettim. Sayın Bülent Turan'ın yazdıklarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz. Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 sonuçlarını bulunca, kış kışlığını yapar ama şimdi bakacağız duruma.

HDP ile yakınlaşma iddiası

O çok büyük bir yalandır, yalancıdır bunu söyleyen..."

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