Gündem Akşenerden Özdağın istifasına ilk yorum Kendisine başarılar diliyorum
POLİTİKA

Akşener'den Özdağ'ın istifasına ilk yorum: Kendisine başarılar diliyorum

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın "Türk gençlerini aldatanlarla, keselerini vatanından çok sevenlerle aynı partide olmam" sözleriyle duyurduğu istifasına ilişkin Meral Akşener'den ilk açıklama geldi. Akşener, "Kendisine başarılar diliyorum. Şimdi milletimiz herkesi tartacak" dedi.

Haber Merkezi AA
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğuna yönelik söylemi sonrası ihraç edilen ve mahkeme kararıyla İYİ Parti'ye dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti: Keselerini vatanından fazla sevenlerle aynı yerde olamam
GÜNDEM
Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti: Keselerini vatanından fazla sevenlerle aynı yerde olamam

Özdağ'ın "Türk gençlerini aldatanlarla, keselerini vatanından çok sevenlerle aynı partide olmam" sözleriyle duyurduğu istifasına ilişkin İYİ Parti'den ilk açıklama geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kendisine başarılar diliyorum. Şimdi milletimiz herkesi tartacak" dedi.

Ümit Özdağ: HDP ile masaya oturanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir, İYİ Parti'den istifa ediyorum
OYNAT 01:59
Ümit Özdağ: HDP ile masaya oturanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir, İYİ Parti'den istifa ediyorum
İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Özdağ, 'Siyasi omurgasızlarla, HDP'yle masaya oturanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Ben kendimi bildim bileli Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini savundum, savunmaya devam ediyorum. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değildir ama ben kurucusu olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ: Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanmasının önünü açtı
OYNAT 01:52
Ümit Özdağ: Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanmasının önünü açtı
İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdağ istifa nedenlerinden birinin İyi Parti'nin Kars'tan adayını çekmemesinden dolayı Kars'ı HDP'nin kazanması olduğunu belirterek 'Sonuçta HDP Kars'ı, Akşenir'in yanlış tutumundan, adayı çekmemesinden dolayı kazandı. Akşener HDP'nin Kars'ı kazanması karşısında sessiz kalmıştır. Bu sürecin önünü açmıştır. Bu süreci durduracak mükemmel bir çözüm, hatta mükemmel ötesi bir çözüm önüne konmasına rağmen bunu reddetmiştir' ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ: Çantalar, ihaleler ve makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız
OYNAT 00:44
Ümit Özdağ: Çantalar, ihaleler ve makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız
İYİ Parti İstanbul Milletvekili , TBMM'de düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdağ, 'Ben bunları söyleyince İYİ Parti'nin değişik kademelerdeki yöneticileri bana kızıyorlar. Bana kızacağınıza, cesaretiniz varsa İYİ Parti'nin iç işlerine karışan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na kızın. Ya da İYİ Parti'yi aşağılayan Çanakkale Belediye Başkanı'na kızın. Ama onlara kızamıyorsunuz. Çünkü belediyeden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşısında İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bu söylediklerimin hepsinin kanıtı var.' ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Yeni Zelanda 8.1 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.
Tablo ciddiyetini koruyor

Tablo ciddiyetini koruyor

Bakanlık kritik tabloyu açıkladı.
Bakan Akar kaza bölgesine gitti

​Akar ve Soylu, kaza bölgesinde incelemelerde bulunacak.

​HDP zihniyetinde değişen bir şey yok!

​Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü.

"​Bakan yapacağım dedikleri adamı CHP belediyesine müdür yaptılar."

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan bilgi aldı.

​Kılıçdaroğlu'ndan 'ayıplı' istifa açıklaması.
Başsağlığı <br>mesajları yağdı

Başsağlığı
mesajları yağdı

​Türkiye'deki yabancı misyonlardan taziye mesajı.

​Bitlis'te yaralı askerlere yardım eden vatandaş konuştu.
Kadıköy'de <br>yine kazanamadı

Kadıköy'de
yine kazanamadı

F.Bahçe evinde Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

​5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

'Çilingir' iş başında

'Çilingir' iş başında

​Trabzonspor, Bakasetas'ın golüyle 3 puanı aldı.

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti
Gündem

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti

Bingöl'den kalkan ve Bitlis yakınlarında kırıma uğrayan askeri helikopter kazası sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Akar yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" dedi.
Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?
Spor

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Konuk ekibin 1-0 önde olduğu dakikalarda tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Amilton'un Novak'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Antalyasporlu futbolcular penaltı beklerken hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. VAR Hakemi Volkan Bayarslan ise bu pozisyon için uyarıda bulunmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 askerimiziz şehit olduğu, 2 askerimizin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi. Erdoğan, Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.