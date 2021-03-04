Akşener'den Özdağ'ın istifasına ilk yorum: Kendisine başarılar diliyorum

Ümit Özdağ: Çantalar, ihaleler ve makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ , TBMM'de düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdağ, 'Ben bunları söyleyince İYİ Parti'nin değişik kademelerdeki yöneticileri bana kızıyorlar. Bana kızacağınıza, cesaretiniz varsa İYİ Parti'nin iç işlerine karışan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na kızın. Ya da İYİ Parti'yi aşağılayan Çanakkale Belediye Başkanı'na kızın. Ama onlara kızamıyorsunuz. Çünkü belediyeden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşısında İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bu söylediklerimin hepsinin kanıtı var.' ifadelerini kullandı.