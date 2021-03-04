Akşener'den Özdağ'ın istifasına ilk yorum: Kendisine başarılar diliyorum
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın "Türk gençlerini aldatanlarla, keselerini vatanından çok sevenlerle aynı partide olmam" sözleriyle duyurduğu istifasına ilişkin Meral Akşener'den ilk açıklama geldi. Akşener, "Kendisine başarılar diliyorum. Şimdi milletimiz herkesi tartacak" dedi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğuna yönelik söylemi sonrası ihraç edilen ve mahkeme kararıyla İYİ Parti'ye dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Özdağ'ın "Türk gençlerini aldatanlarla, keselerini vatanından çok sevenlerle aynı partide olmam" sözleriyle duyurduğu istifasına ilişkin İYİ Parti'den ilk açıklama geldi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kendisine başarılar diliyorum. Şimdi milletimiz herkesi tartacak" dedi.