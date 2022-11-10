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POLİTİKA

Akşener'in adaylık çağrısına Mansur Yavaş'tan cevap: Kendi başıma çıkıp aday olmam

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık teklifinde bulunduğu iddiasının ardından Yavaş'tan açıklama geldi. Konuyu köşesine taşıyan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Yavaş'ın, "Ben kendi başıma çıkıp aday olmam. Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun da içinde bulunduğu 6’lı masada liderler kimi gösterirse, onun için var gücümle çalışırım" dediğini öne sürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akşenerin adaylık çağrısına Mansur Yavaştan cevap: Kendi başıma çıkıp aday olmam
Meral Akşener-Mansur Yavaş

Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık teklifinde bulunduğunu ileri sürdü.

AKŞENER'DEN YAVAŞ'A ADAYLIK TEKLİFİ

TV 100 canlı yayınına katılan Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Partililerden edindiğim bilgiye göre Meral Hanım ve Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde dar bir grupla oturup konuştular ve iddiaya göre Meral Hanım, Mansur Bey’e ‘Adaylık düşünüyorsanız çıkın biz de sizi destekleyelim’ diyor. Mansur Bey, Meral Hanım'ın bu sözlerinden sonra bir 10 saniye susuyor, herhangi bir cevap vermiyor, herhangi bir yorum yapmıyor."

YAVAŞ: KENDİ BAŞIMA ADAY OLMAM

Yarkadaş'ın bu iddiasının ardından Mansur Yavaş'ın Meral Akşener'e, "Ben kendi başıma çıkıp aday olmam" dediği iddia edildi. Konuyu köşesine taşıyan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Yavaş'ın, "Ben kendi başıma çıkıp aday olmam. Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun da içinde bulunduğu 6’lı masada liderler kimi gösterirse, onun için var gücümle çalışırım" açıklamasında bulunduğunu söyledi.

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