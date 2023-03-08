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Gündem

Akşener’in arada bir ülkücü damarı tutar

6’lı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu, Meclis’te grup kürsüsüne veda etti. Kısa konuşmasında geçen hafta kriz yaşadığı Akşener için “Gerekirse yumruğunu masaya vurur diyorum ya arada bir ülkücü damarı tutar” yorumunu yapan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu için “Evladım”, Mansur Yavaş için de “Dostum” dedi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Günlerce süren pazarlıklar sonrasında Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Çok kısa bir konuşma yapacağını belirten Kılıçdaroğlu, “Grup kürsümüze, bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım” dedi.

MASAYA YUMRUK VURMASINI BİLİR

Millet İttifakı ortaklarını tek tek “tanımlayan” Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için söyledikleri dikkat çekti: “Meral Hanım merttir, büyük mücadeleler veriyor. Ve bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir, yeri geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir.”

AKŞENER’E MÜTEŞEKKİRİM

“Ona müteşekkir olduğumu bütün dostlarımın bilmesini isterim. İlk görüş ayrılığında bazı insanlar, bilakis kendisini hiç tanımayan bazı insanlar, söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi de hiç tanımamışsınız, tanıyın. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; gerekirse yumruğunu masaya vurur diyorum ya arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum.”

Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için de “Evladım Ekrem İmamoğlu. O da yanımda olacak. Yıllardır çokça omuz omuza verdiğimiz, birbirimizi koruyup kolladığımız, en zor zamanlarda birbirimizden güç aldığımız dostum Mansur Yavaş...” dedi.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Meral Akşener
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
#6'lı Masa
40 dakika önce
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Akşener’in arada bir ülkücü damarı tutar
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