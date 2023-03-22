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Akşener’in asıl planı oyları devşirmek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş’ın adaylıkta ısrarında bu isimlerin kısa ve orta vadede oylarına talip olmasının yattığı ileri sürüldü.

Mehmet Güney
04:00 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Parti lideri Meral Akşener.

İYİ Parti lideri Meral Akşener.

Seçimlerde son viraja yaklaşırken kulislerde yapılan hamlelerin de uzun vadeli planların bir parçası olduğu konuşuluyor. Bu adımlardan biri de Akşener’in 6’lı Masa’ya direttiği CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın adaylığı. 5 ortağın dediği olunca kriz ikili isme yönelik ‘cumhurbaşkanı yardımcılığı’ formülü ile aşıldı ancak masada ısrarın gerekçesi sıcaklığını koruyor. CHP kulislerinde İYİ Parti’nin oy kaybına karşı böyle bir taktik geliştirdiği, iki başkanı destekleyen seçmene mesaj verildiği konuşuluyor. Son günlerde ise tartışma konusu olan ‘Tarih Yazacağız’ afişlerinin ise bu algıyı destekler nitelikte olduğunu ifade eden CHP’li kurmaylar, bu afişin İmamoğlu-Yavaş ikilisini sempati duyan seçeme yönelik olduğunu hatırlatıyor. Olası bir seçim mağlubiyetinde ise İmamoğlu ve Yavaş’a sempati besleyen seçmene ‘CHP’ye değil İYİ Parti’ye gelin, biz onları destekledik’ algısını oluşturabileceği ifade ediliyor.



#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
27 dakika önce
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