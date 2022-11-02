Gündem Akşenerin reklam arasındaki 28 Şubat itirafı yıllar sonra ortaya çıktı Ben iyi bir örgütçüyüm
POLİTİKA

Akşener'in reklam arasındaki 28 Şubat itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Ben iyi bir örgütçüyüm

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programının reklam arasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Burada yaptığı açıklamada iyi bir örgütçü olduğunu söyleyen Akşener, "Hedefim teşkilatta yürümekti." ifadesini kullandı. Yakın tarihte 28 Şubat'ı, "kendisinin de aktif olarak ancak karşı bir şekilde içinde yer aldığı süreç" olarak tanımlayan Meral Akşener, söz konusu görüntülerde ise 28 Şubat'taki askeri vesayetle iş birliği yaptığını itiraf ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akşenerin reklam arasındaki 28 Şubat itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Ben iyi bir örgütçüyüm
Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programının yayın arasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Yakın tarihte 28 Şubat'ı, "kendisinin de aktif olarak ancak karşı bir şekilde içinde yer aldığı süreç" olarak tanımlayan Akşener, söz konusu görüntülerde iyi bir örgütçü olduğunu söyleyerek "Hedefim teşkilatta yürümekti." ifadesini kullandı.

"HEDEFİM TEŞKİLATTA YÜRÜMEKTİ"

Dönemin İçişleri Bakanı olan Meral Akşener'in açıklamaları şu şekilde:

Akşener: "İşini beceremeyen insanları siz taşıyabilir misiniz? O soruyu hiç sormadılar. Ben Kadın Kolları Genel Başkanlığımda 8 ayda 45 il gezmişim. 50 kadını dökemediler. Ben iyi bir örgütçüyüm. Hedefim teşkilatta yürümekti. Bakanlık da oradan çıktı. İzleyin, hatırlayın o Ramazan bayramı şeker bayramı dönemini hatırlayın. Bekleyelim görelim."

Birand: "Toplam kaç kişi karışmış? 58 falan deniyor ama."

Akşener: "Tam bilmiyorum ben. Bir tek Erbakan'a verildi MİT dosyası Tansu Hanım'da da yok. Bilgim yok, MİT vermiş dosyayı. Başbakanlığa bağlı."

Akşener'in reklam arasındaki itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Ben örgütçüyüm hükümeti ben yıktım
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Akşener'in reklam arasındaki itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Ben örgütçüyüm hükümeti ben yıktım
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 1996 yılında Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32.gün programındaki itirafı yıllar sonra ortaya çıktı. Programın reklam arasında iyi bir örgütçü olduğunu söyleyen Akşener, hükümet yıktığını anlatıyor.

28 Şubat döneminde emniyet müdürü olan Kemal Sonunur: İçki içmediğim için Meral Akşener beni sürdü
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28 Şubat döneminde emniyet müdürü olan Kemal Sonunur: İçki içmediğim için Meral Akşener beni sürdü

Meral Akşener: 28 Şubat döneminde başı açık bir kadın başörtüsüne el uzatmadı
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Meral Akşener: 28 Şubat döneminde başı açık bir kadın başörtüsüne el uzatmadı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin de destek verdiği 28 Şubat dönemine ilişkin konuştu. Akşener, 'Kadının başörtüsü üzerinden bir kavga vardı 'başı açık, kapalı' diye. O zaman o kadınlar birbirlerine düşmediler. Başı açık kadın başı kapalı kadının başörtüsüne elini uzatmadı.' dedi. Akşener'in bu sözleri o dönemde başörtülü olduğu için 'Kes sesini. Konuşmaya hakkın yok' denilerek mezuniyet töreninde saldırıya uğrayan Zöhre Uçar ve Hülya Öztaş'ı akıllara getirdi.


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