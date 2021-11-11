Akşener’in Türkkan krizi ​

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında küfürbaz milletvekili Lütfü Türkkan’ı savunmuş, ancak yaptığının da cezasız kalmayacağını söylemişti. Pazartesi günü yapılan kapalı grup toplantısında sadece Türkkan’ın Grup Başkanvekilliği’nden istifasının onaylanması kararı çıkmıştı. Akşener, dün de partisinin en yetkili organı Genel İdare Kurulu’nu topladı. Akşener, GİK üyelerinin Türkkan hakkındaki görüşlerini aldı. Toplantıda Türkkan’ın disipline sevk edilip edilmeyeceği gündeme geldi.

MİT TIR’LARI KUMPASINDA TÜRKAN İZİ

İYİ Partili Türkkan’ın MİT TIR’ları belgelerini, “Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek” suçundan ceza alan firari Can Dündar’dan önce temin ettiği ortaya çıktı. Şehit yakınına küfür ederek büyük tepki toplayan Türkkan’ın, Dündar’dan yaklaşık 8 ay önce bilgileri sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.

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Konuyu gündeme getiren AK Parti MKYK Üyesi Av. Mücahit Birinci, “Can Dündar’ın aynı suçtan ceza almasının karşılığında Lütfü Türkkan’ın bu konuda soruşturmaya tabi tutulmaması veya yargılanmaması, benim kanaatime göre hukuken mümkün değildir” dedi.

GÜNDEM İYİ Parti Genel Başkanı Akşener şehit yakınına küfreden Türkkan'a sahip çıktı: Lütfü Bey olgunluk gösterdi