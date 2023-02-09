|
Gündem

Aksungur İHA deprem bölgesinde ilk kez kullanıldı: Cep telefonu iletişim hizmeti sunacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur İHA teknolojisinin deprem bölgesinde ilk kez kullanıldığını açıkladı. İnsansız Hava Aracının, bölgedeki vatandaşlara cep telefonu iletişim hizmeti sunduğu belirtildi.

11:16 . 9/02/2023 Perşembe
IHA
Aksungur İHA

Aksungur İHA

Sosyal medya hesabından açıklamada Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirmekte olduğumuz teknoloji, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde gerçekleştirdi. Aksungur İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor" dedi.


AKSUNGUR'UN ÖZELLİKLERİ

TUSAŞ tarafından üretilen ilk çift motorlu İHA Aksungur'a entegre edilen sivil baz istasyonuyla, zorlu şartlardaki kesintisiz iletişim sağlanması amaçlanıyor. Turkcell tarafından sağlanan mobil data desteğiyle gerçekleşen bu kabiliyet sayesinde Aksungur, başta orman yangınları olmak üzere deprem ve benzeri afet durumlarında istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetlerinin yanı sıra baz istasyonu olarak da görev yapabilir hale getirildi. İHA baz istasyonu yaklaşık 50 saate kadar kesintisiz mobil ses ve data iletişimi verilebiliyor.


Dairesel uçuşta bir turu 5 dakikalık zaman diliminde tamamlayan Aksungur İHA'nın deprem bölgesinde uçuşa başladığı ve kritik alanlarda mobil baz istasyonlarının devreye girmesinden sonra görevini tamamlayarak yeni bölgelere intikal edeceği kaydedildi.




#Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
#Aksungur İHA
#Deprem
40 minutes ago
default-profile-img
Aksungur İHA deprem bölgesinde ilk kez kullanıldı: Cep telefonu iletişim hizmeti sunacak
JAK ekibi, 76 saat sonra kız çocuğunu enkazdan çıkardı
Prof. Naci Görür 'İlk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun' diyerek iki şehri uyardı
Canlı yayında İsmail Saymaz’a depremzededen tepki: Provokatörlük yapma
Kahramanmaraş depremi komşu faylardaki stres seviyesini artırdı
Kahramanmaraş’ta enkazdan çıkartılan 3 yaşındaki İkranur çikolata istedi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.