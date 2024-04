Aktivistlerden flaş açıklama: 'Özgürlük Filosu' Gazze için İstanbul'dan yola çıkacak

Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze’ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkacak olan filoyla ilgili basın açıklaması düzenledi. Toplantıda konuşan Us Boat to Gaza’dan Huwaida Araf, “Özgürlük Filosu Hareketi özellikle son 6 aydan bu yana Gazze’de yaşanan katliama karşı kalınan bu sessiz tutumdan dolayı milyonlarca insanın desteğiyle bu yola çıkmaya hazırlandı” dedi. Us Boat to Gaza’dan Ann Wright ise, “Hazırlıklar devam ediyor, çok yakın bir tarihte hareket tarihi ile alakalı kamuoyuna bilgilendirme yapacağız” dedi.