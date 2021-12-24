​Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti: Ömrünü Türk müziğine adamıştı ​

Klasik Türk Müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 95 yaşında hayatını kaybetti. Yavaşça için yarın saat 10.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde tören yapılacak. Sanatçının naaşı törenin ardından Fatih Camisi’nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Klasik Türk Müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı.

KONSERVATUVARIN KURUCULARINDAN

Tam adı Mehmet Alaeddin olan sanatçı, Kilis’te 1 Mart 1926’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1951’de mezun olan sanatçı, başta Şişli Etfal Hastanesi olmak üzere birçok hastanede doktorluk ve yöneticilik yaptı.

Alaeddin Yavaşca’nın musiki hayatı, doğduğu ve ailece bağlı bulunduğu Kilis’te küçük yaşlarda başladı ve 8 yaşında Zihni Çelikalp’ten keman dersleri aldı. Üniversite yıllarında Saadettin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk, Hüseyin Sadeddin Arel, Dede Süleyman Erguner, Hakkı Süha Gezgin ve Salih Murat Uzdilek gibi isimlerin musiki bilgisinden istifade eden Yavaşca, Türk musıkisinde devlete bağlı ilk konservatuvarın kurucuları arasında yer aldı.

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Alaeddin Yavaşca, emekli olana kadar İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini sürdürdü. Yavaşca, icracılığının yanında saz ve söz eseri olarak 652 beste ile yurt içi ve yurt dışında birçok konserler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçıyı hastanede ziyaret etmişti.

Erdoğan’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alaeddin Yavaşca için başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, “Türk müziğinin duayen ismi, musiki sanatçısı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başta olmak üzere siyaset ve sanat camiasından taziye mesajı yağdı.

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