Alaman çikolatası getirin

Araştırma şirketi Areda Survey, Almancı olarak bilinen gurbetçilerin yurda giriş hikayelerinden yola çıkarak, “Almanya’nın Türkleri: Almancılar” araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Almanya ve Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve 1188 kişinin katıldığı araştırmada, Almanya’da yaşayan Türklere, memleketteki yakınlarının kendilerinden en çok ne istediği soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 51,6’sı “çikolata” cevabını verdi. İkinci sırada yüzde 14,8 ile elektronik ürünler, üçüncü sırada

yüzde 10,5 ile kahve yer aldı. Onları yüzde 8,7 ile bıçak, yüzde 8,3 ile de saat/parfüm takip ediyor.

KİMİ TATİL KİMİ ZİYARET İÇİN GELİYOR

Almancıların Türkiye’ye gelirken ulaşım tercihleri de ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Yurda dönüş yolunda Almancıların yüzde 47,8’i kara yolu ile seyahat etmeyi tercih ederken, yüzde 52,2’sinin tercihi ise havayolu. Yapılan araştırmaya göre, Almancıların yüzde 62,4’ü Türkiye’ye tatil için geldiğini belirtiyor. Yüzde 18,8’i aile ve akraba ziyareti, yüzde 5,9’u vatan ve memleket özlemi, yüzde 4,5’i alışveriş, yüzde 3,5’i düğün için yurda geldiklerini ifade ediyor.

Yemek masasının değişmeyen konusu: Döner

Aile ve akraba ziyaretlerinde bir araya gelinen yemek masaları ve tatil mizahının vazgeçilmez tartışmalarından biri, döner tercihleri. Alman usulü Türk döneri mi daha lezzetli, yoksa Türk usulü döner mi? Araştırmaya göre Almancıların yüzde 65,8’i geleneksel Türk usulü döneri tercih ederken, yüzde 34,2’sinin tercihi ise Alman usulü Türk döneri. Araştırmaya göre Türk akrabaları Almancıların en çok konuşma aksanlarını ilginç bulduğunu belirtiyor. Bunun oranı yüzde 46,1. Almancıların diğer ilginç bulunan özellikleri ise yüzde 30,7 ile dünya görüşü, yüzde 12,3 ile giyim tarzı, yüzde 5,5 ile yemek harcamaları, yüzde 5,4 ile müzik zevkleri.







