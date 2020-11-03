Alanya'da can pazarı: 37 kişi kurtarıldı, bir kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde 30 turistin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Olayda bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, teknedeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı "(Alanya'da tur teknesinin batması) 37 kişi kurtarılmış, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır" açıklamasında bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında, Cilvarda burnundaki Fosforlu Mağara'nın yanında meydana gelen olayda, içinde turistlerin bulunduğu 'Baba Selavi' isimli tur teknesi kötü hava şartları sebebiyle alabora olup battı.
Yolcular yüzerek canlarını kurtardı
Kazadan kurtulan turistlerin bazıları yüzerek 30 metre uzağındaki kayalıklara ulaşırken, bazı yolcuların kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Olayda kayıp olan bir kişinin cesedine ulaşıldığı öğrenildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı: (Alanya'da tur teknesinin batması) 37 kişi kurtarılmış, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır.