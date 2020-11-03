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Gündem Alanyada can pazarı 37 kişi kurtarıldı, bir kişi hayatını kaybetti
ANTALYA

Alanya'da can pazarı: 37 kişi kurtarıldı, bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde 30 turistin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Olayda bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, teknedeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı "(Alanya'da tur teknesinin batması) 37 kişi kurtarılmış, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında, Cilvarda burnundaki Fosforlu Mağara'nın yanında meydana gelen olayda, içinde turistlerin bulunduğu 'Baba Selavi' isimli tur teknesi kötü hava şartları sebebiyle alabora olup battı.

Yolcular yüzerek canlarını kurtardı

Kazadan kurtulan turistlerin bazıları yüzerek 30 metre uzağındaki kayalıklara ulaşırken, bazı yolcuların kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Olayda kayıp olan bir kişinin cesedine ulaşıldığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı: (Alanya'da tur teknesinin batması) 37 kişi kurtarılmış, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır.

Alanya'da 30 yolculu tur teknesi alabora oldu
OYNAT 00:20
Alanya'da 30 yolculu tur teknesi alabora oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışması devam ediyor.


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Tur teknesinin batması nedeni belli oldu: Yolcu hatası
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Turizm ilçesi Halfeti'de tur teknesinin batması olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Teknenin, yolcuların güneşli olan bölgeden gölge yere geçmesi sonucu alabora olduğu öğrenildi.
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Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili incelemede bulunan Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata, yaptığı açıklamada, yolcuların gölgelik kısma topyekün hareketlenmeleri sonucunda geminin yan yattığını söyledi.
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Korkutata, ayrıca Mersin Liman Başkanlığı tarafından görevlendirilen üç mühendisin gemide yaptığı inceleme sonucunda herhangi bir kusura da rastlanmadığı rutin olarak bakımları yapılan geminin herhangi bir evrak eksikliğinin de olmadığını ifade etti.
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Güneşten korunmak için gölgeye geçen yolcuların geminin alabora olmasına sebep olduğunu aktaran Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata, “Evet dün Halfeti baraj göletti üzerinde üzüntü verici bir kaza yaşandı. Öncelikle şu anda 29 vatandaşımızın da sağlık durumunun iyi olması bizi en mutlu eden kısmı. Bunun dışında kazanın nasıl yaşandığı konusunda gerek Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu soruşturmanın bitmesini bekleyeceğiz. Diğer taraftan Mersin Liman Başkanlığından gemi mühendisleri arkadaşlarımızın da buraya gelmeleri ve yaptıkları araştırmalar var. Araştırma sonucunda geminin resmi olarak gerek bakımları gerek diğer resmi belgelerinde herhangi bir eksiklik olmadığını gördük ancak kazanın nasıl yaşandığı üzerinde görüntülerden aldığımız gerekse vatandaşlardan aldığımız izlenimler güneşin yön değiştirmesi ile vatandaşlarımızın gölgelik kısma topyekun hareketlenmeleri sonucu geminin yan yatması durumu var. Böyle bir hareketlenme sonucu gemi su alıyor. Tabii bu salması esnasında da vatandaşlar panik halinde geminin belli bir taraftan batmasını daha da kolay hale getirmiş oluyorlar. Sonuç itibariyle oradaki diğer teknelerimizden yapılan yardım ve olayın kıyıya yakın olması sebebiyle vatandaşlarımızın kurtulması daha da kolay oluyor. Dediğim gibi en önemlisi nihayetinde vatandaşlarımızın sağlık durumlarının kötü bir durumda olmaması bizi mutlu eden kısmıdır. Bundan sonra inşallah böyle bir kaza yaşanmaz. Bundan sonra denetimlerimizi daha da sıklaştıracağız. Halfeti de turizm faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca yapılan incelemede geminin rutin bakımlarının yapıldığı ve son 7 ay içerisinde 2 defa bakım geçirdiğini de öğrendik” ifadelerini kullandı.
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Tur teknesinin batması nedeni belli oldu: Yolcu hatası
Şanlıurfa'nın turizm ilçesi Halfeti'de tur teknesinin batması olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Mersin Liman Başkanlığı tarafından görevlendirilen üç mühendis, gemide yaptığı inceleme sonucunda alabora nedeninin yolcu hatası olduğunu belirledi.


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