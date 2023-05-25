Alanya’da en güzel balkon belirlendi

Alanya Belediyesi’nin, çevre bilincini ve sevgisini arttırmak, yaşanılan çevrenin görsel niteliğini desteklemek ve halkın kent peyzajına ilgisini teşvik etmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği para ödüllü ‘En Güzel Balkon Bahçe Teras ve Çatı Bahçesi’ yarışmasının kazananları belirlendi. Yapılan başvurular jüri tarafından büyük bir titizlikle değerlendirilerek dereceye girenler belirlendi. Ödülleri 7 Haziran Alanya Çevre Festivali’nde verilecek yarışmada dereceye giren her balkon, bahçe, teras ve çatı bahçesi ödülleri ayrı ayrı verilecek. Birincilere 6 bin TL, ikincilere 4 bin 500 TL, üçüncülere 3 bin TL para ödülü dağıtılırken ayrıca plaket ve mansiyon ödülleri de verilecek.