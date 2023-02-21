Alanya'da riskli olduğu tespit edilen bina yıkıldı

Kağıthane’de bir kişi, aylar önce gizlice bir binanın zemininde kazı çalışması yaparak kaçak kat indi. Şahsın yaklaşık 1.5 metre kazı yaptığı, moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle taşıdığı akılalmaz olay, vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. Zemin katı görenlerin şoke olduğu olayla ilgili polis kaçan şahsın peşine düştü. Olayla ilgili konuşan Alican Karakaş, "Bu kadar vicdansızlık olamaz, yazık günahtır. Bu durumun kelimelerle tarifi olamaz. Bu zamanda kardeşlerimiz ölmüş, enkaz altından insanları çıkartıyoruz" dedi.