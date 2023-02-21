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Alanya'da riskli olduğu tespit edilen bina yıkıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, iki yıl önce çökme tehlikesi oluştuğu için tahliye edilen 5 katlı apartman, risk teşkil ettiğinden belediye ekiplerince yıkıldı.

13:50 . 21/02/2023 Salı
AA
Çökme riski bulunan binanın, çevre önlemlerinin alınmasının ardından yıkımını gerçekleştirdi.

Çökme riski bulunan binanın, çevre önlemlerinin alınmasının ardından yıkımını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mahmutlar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce yıkılan bir binanın yan binada hasara ve zemin kaymasına neden olduğu belirlendi.

Bunun üzerine belediye ekipleri, çökme riski bulunan binanın, çevre önlemlerinin alınmasının ardından yıkımını gerçekleştirdi.

Mahmutlar Mahallesi'nde bir bina kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılmış, yeni yapılacak binanın temeli kazılırken, iddiaya göre, 7 Ocak 2021'de yan tarafındaki 5 katlı binada yıkılma riski oluşmuştu. Jandarma ekipleri, 11 Ocak 2021'de binayı tahliye ederek caddede güvenlik önlemleri almıştı.



#Alanya
#Antalya
#Riskli bina
36 dakika önce
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Alanya'da riskli olduğu tespit edilen bina yıkıldı
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