Alaylı ustalar zanaat öğretiyor

Halk eğitim merkezlerindeki ücretsiz dersler, halen mesleklerini icra eden alaylı ustalar tarafından veriliyor.

Milli Eğitim Bakanalığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, unutulmaya yüz tutan geleneksel sanatların yaygınlaştırılması için 52 dalda kurs açtı. Geçen yıl açılan 758 kursa 11 bin 35 kursiyer katılım sağladı.

USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİNE DEVAM

MEB, sanatı koruduğu gibi zanatkarı da korumaya aldı. Halk eğitim merkezlerindeki ücretsiz dersler, halen mesleklerini icra eden alaylı ustalar tarafından veriliyor. Unutulmaya yüz tutan geleneksel sanatlar, usta-çırak ilişkisiyle sürdürülmeye çalışıyor. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, genç kuşaklara, geleneksel sanatları öğretmek için “Unutulmaya Yüz Tutan Geleneksel Sanatlar” kapsamında kurslar açarak yeni ustaların yetişmesine fırsat veriyor. Her yıl, geçmişten günümüze gelen mesleklerden geleneksel el nakışları, çivisiz ayakkabı yapımı, ahşap kakma, ok, yay yapımı, şavşat kilimi, hasırcılık, kalaycılık gibi 52 dalda kurs açılıyor.