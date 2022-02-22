Albayrak Grubu'nun 'İman Ayetleri Hüsn-i Hat Sergisi' TÜGVA'lı gençlerle buluştu

Albayrak Grubu’nun bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiği Albayrak Hat Takvimi Sergisi, ‘’Ey iman edenler!’’ hitabıyla başlayan ve günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerden oluşuyor. TÜGVA’da açılışı gerçekleşen sergiye İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca ve Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü katıldı.

12 hat sanatçısının çalışmalarının yer aldığı hat sergisinin, daha önce Ayasofya Camii’nde açılışı gerçekleştirilmişti ve sergilendiği süreçte Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle incelenmişti. TÜGVA Genel Başkanı Enes Emiroğlu açılış konuşmasında “7 Ocak tarihine kadar taçlı yıldızımız Ayasofya-i Kebir Camii’de sergilendiği süreçte vatandaşlarımız tarafından ilgiyle incelenen serginin, genel merkezimizde de gençliğin yoğun ilgisiyle karşılaşacağını ön görüyoruz. Sergi, 10 Mart tarihine kadar Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkezimizde, gençlerimizle buluşacak. Tüm sanatsever gençlerimizi vakfımıza davet ediyoruz’ diyerek tüm sanatsever gençleri Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkez’e davet etti.

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'Serginin TÜGVA’da yapılmasını yarınlarımız adına önemsiyoruz'

Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat ise, “Gelenek ile moderni harmanlayarak, hat çeşidi, renk ve malzeme sınırlaması olmaksızın her sanatkârın özgün bakış açısıyla meydana getirdiği bu hat eserleri, önce 2022 Albayrak Hat Takvimi’nin yapraklarını süsledi, ardından bir sergiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde sanatseverlerin huzuruna çıktı. Koleksiyonumuz, bugün de burada bu sergiyle kültüre, sanata ve İslam medeniyetine ilgi duyan herkesin beğenisine sunulmuş oluyor” dedi.

Bolat “Bu sergiyi anlamlı kılan bir şey daha var. TÜGVA'nın bu merkez binasına Türkiye'nin çeşitli illerinden öğrencilerimiz ve gençlerimiz geliyor. Hat eserlerinin burada sergilenmesini ve bu vesileyle gençlerimizin geleneksel kültürümüze, medeniyet eserlerimize aşina olmalarını yarınlar adına önemli buluyor ve önemsiyoruz” açıklamasında bulundu.

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10 Mart tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak

Seyit Ahmet Depeler, Said Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmed Fâris Rızk, Davut Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmed Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyidoğlu’nun eserlerinin yer aldığı sergi 10 Mart tarihine kadar TÜGVA Genel Merkez’de sanatseverlerle buluşacak.

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