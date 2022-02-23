Albayrak Hat Takvimi Sergisi TÜGVA'da açıldı

Albayrak Hat Takvimi Sergisi, Türkiye Gençlik Vakfı’nda (TÜGVA) açıldı. Geçtiğimiz aylarda Ayasofya-i Kebir Camii’de gördüğü ilgi sonrası gençlerle buluşan sergi, 10 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.

Sergi açılışına İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca ve Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü katıldı.

12 hat sanatçısının ‘Ey iman edenler!’ temasıyla nhazırladığı 8. Albayrak Hat Takvimi Sergisi, 10 Mart’a kadar TÜGVA genel merkez binasında.

GELENEKLE MODERNİ HARMANLADIK

Gençleri gelenekle buluşturmanın önemine dikkat çeken Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, “Gelenek ile moderni harmanlayarak hat çeşidi, renk ve malzeme sınırlaması olmaksızın her sanatkârın özgün bakış açısıyla meydana getirdiği eserler, önce 2022 Albayrak Hat Takvimi’nin yapraklarını süsledi, ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde sergilendi. Koleksiyonumuz, bugün de burada kültüre, sanata ve İslam medeniyetine ilgi duyan herkesin beğenisine sunuldu. Hat eserlerinin burada sergilenmesini ve bu vesileyle gençlerimizin geleneksel kültürümüze, medeniyet eserlerimize aşina olmalarını yarınlar adına önemli buluyor ve önemsiyoruz.” dedi. TÜGVA Genel Başkanı Enes Emiroğlu da tüm sanatseverleri sergiye davet etti.

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HAYAT Hat koleksiyonundan 2022’ye merhaba