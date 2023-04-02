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Albayrak Konteyner Kent’te hayat başladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 depremlerin ardından Albayrak Grubu, bünyesinde barındırdığı şirketleri ile birlikte deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. Hatay'ın Kırıkhan ve Gaziantep'in Nurdağı ilçelerinde yapımı devam eden konteyner kent projesinde, tamamlanan konteynerlere depremzedeler yerleşmeye başladı.

04:00 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Albayrak Konteyner Kent’te hayat başladı.

Albayrak Konteyner Kent’te hayat başladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremlerin ardından Albayrak Grubu’nun bünyesindeki şirketleri ile birlikte deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. Hatay Kırıkhan ve Gaziantep Nurdağı’nda yapımı devam eden konteyner kent projesinde tamamlanan konteynerlere depremzedeler yerleşmeye başladı.

Hatay’daki konteyner kent kurulumunda altyapı çalışmaları tamamlandı. Konteynerlerin %75’inin montajı tamamlandı ve 100 adet konteynere AFAD aracılığıyla depremzedeler yerleştirildi. Gaziantep’teki konteyner kent projesinde ise altyapı çalışmaları tamamlanırken kurulacak olan konteynerlerden 175 tanesinin montajı tamamlandı. Geri kalan konteynerlerin de kısa süre içerisinde tamamlanması ve ihtiyaç sahiplerine yuva olması öngörülüyor.



#Albayrak Grubu
#deprem bölgesi
#konteyner kent
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