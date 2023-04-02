Albayrak Konteyner Kent’te hayat başladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu, “İş Dünyası Konut Seferberliği” için 1 milyar lira nakdi katkı verilerek kampanyanın başlatılacağını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, tüm iş dünyasını ve hayırseverleri seferberliğe davet ederek, "Gün birlik olma günüdür. Siz de gelin hep birlikte ’El Verin Ev Yapalım’, vereceğiniz destekle depremzedelerin yarınlarına umut olalım" dedi.