Albayrak’tan 21 bin fidan

Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Albayrak Grubu’nun bağışladığı fidanlar toprakla buluştu. Muğla Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü’ndeki etkinlik, fidan dikimiyle kutlandı.

Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içinde oluşturulan Hatıra Ormanı’nda Albayrak Grubu tarafından bağışlanan 10 bin fidanın dikimi yapıldı. Geçen yılki orman yangınlarından sonra sosyal medyada “Birlik Olma Vakti” sloganıyla başlatılan kampanyaya Albayrak Grubu 21 bin fidan bağışlamış, geçtiğimiz aylarda da gruba bağlı şirketlerden Varaka Kağıt adına Balıkesir İvrindi’de 10 bin fidanlık hatıra ormanı kurulmuştu.

Albayrak Grubu’ndan yapılan açıklamada, “Cennet vatanımızda kaybettiğimiz ormanlarımız için hem grubumuz hem de Varaka şirketimiz adına 21 bin fidan bağışında bulunmuştuk. Diktiğimiz fidanlarla yaraların sarılmasını diliyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız” denildi.

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GÜNDEM Albayrak’tan fidan bağışı