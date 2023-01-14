Alçaklığa karşı ortak duruş

Türkiye’deki siyasi partiler İsveç’teki skandala karşı ortak duruş sergiledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: İsveç, bu terör seviciler için gereğini net yapmalı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: İsveç’te göz yumulan şey, terörün ve demokrasi düşmanlığının alçakça eyleme geçirilmiş halidir.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Bundan İsveç’teki şerefsiz teröristler kadar İsveç hükümeti de yetkilileri de sorumludur. Teröristleri barındırmaktan vazgeçin.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Stokholm’deki provokasyonları kabul edilemez. İsveç bu provokasyon karşısında sessiz kalamaz. Derhal harekete geçerek sorumlular hakkında işlem başlatmak, Türkiye hükümetine izahat vermek durumundadır.

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İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu: Kim olursa olsun, kim yaparsa yapsın, Türkiye’deki siyasetçiye, devlet adamına karşı yapılan bu eylemlere karşıyız ve şiddetle kınıyoruz.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta: Bu eylemi sadece Cumhurbaşkanımıza karşı değil, topyekûn ülkemize karşı yapılmış bir eylem olarak görüyoruz. Bizim Cumhurbaşkanımızla aramızda siyasi rekabet olabilir ama yurt dışında ülkemizin cumhurbaşkanına karşı terör örgütü tarafından yapılan eylemde tek vücut hareket eder, Cumhurbaşkanımızın arkasında oluruz.

NATO VİZESİ VERİLMESİN

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Bu çirkin, hadsiz eylemin faillerini ve eyleme göz yuman İsveç hükümetini kınıyorum. İsveç, teröristlere sahip çıktığı sürece NATO’ya üyelik için Türkiye’den vize alamamalıdır.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı’na şiddet tehdidinde bulunanlar, Türk ordusu ve Türk polisinin ayakları altında kalmaya mahkumdurlar. ABD piyonlarını sahaya sürdü.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın: Bu alçak ve iğrenç eylemi şiddetle kınıyoruz. Teröre ve teröristlere kol kanat geren ülkeler, bu davranışlarının bumerang gibi kendilerine döneceklerini asla unutmamalıdır.

Yeniden Refah Partisi: İsveç’te hain terör örgütü PKK’ya mensup kişilerin Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz. İsveç makamlarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Bu basit bir olay değildir, şiddetle kınıyorum. Bu andan itibaren İsveç’in ne NATO ne de başka zeminlerdeki talepleri asla kabul göremez.

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Memleket Partisi: İsveç’te hain terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen çirkin saldırıyı kabul etmiyor, şiddetle kınıyoruz. İsveç makamlarının, sorumluları ivedilikle yargı önüne çıkarmasını talep ediyoruz.

GÜNDEM Kınamakla kaçamazlar

DÜNYA Terörle mücadelede sicili bozuk