Alçaklık tarihinde yeni sayfa açtılar

Cumhur İttifakı deprem bölgesinde vatandaşa seslendi.
Adıyaman’ın ardından Kahramanmaraş’a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanı hınca hınç dolduran 70 bin kişiye seslendi. Yapımı devam eden konutların Ekim-Kasım ayında teslim etmeyi planladıklarını ifade eden Erdoğan, “Köyevlerinin teslimlerini etap etap yapacağız. AFAD’ın hak sahipliği başvurularının E-Devlet üzerinden de yapılacağı müjdesini sizlerle paylaşıyorum” dedi. CHP’lilerin depremzedelere yönelik sözlerine burada da sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
VAH VAH KEMAL OLACAK
“Edeler bu teröristlerle beraber olanlara oy verir mi? 28’inde de bay bay Kemal’e vah vah Kemal diyeceksiniz. Bunlar kaybettikleri her seçimin ardından milletimize demedik laf bırakmadılar. Kendi küçük dünyalarında kurduğu Türkiye hayali ile milletin gerçekleri arasındaki fark yüzlerine Osmanlı şamarı gibi inince deliye döndüler. Her seçimde yaşadığı hezimeti 14 Mayıs’ta yaşadılar. Bu defa kin ve nefretlerin Depremzede kardeşlerimize yönelterek, alçaklığın evrensel tarihinde yeni bir sayfa açtılar. Depremzedeleri kaldıkları yerlerden çıkarmaktan çadırları toplamaya kadar yapmadık terbiyesizlik bırakmadılar.”
ONLARIN İNSAFINA BIRAKMAYIZ
“Hiçbir depremzedemizi bunların insafına bırakacak değiliz. Kimseyi yolda bırakmayacağız. Kimseyi açıkta bırakmayacağız. Kimseyi şefkatsiz bırakmayacağız. Ülkenin ve milletin dertleriyle dertlenmeyenlerin oynadığı tiyatro Seçim sandığından çıkan sonuçlara verilen tepkiyle bozulur. Her gün milletin karşısında bir başka maskeyle çıkanlar gün gelir böyle gerçek yüzleriyle yakalanır.”